VIDEO | Comienza el desmonte de ciclorrutas en Bucaramanga: estas son las primeras vías intervenidas

El proceso para desmontar y rediseñar varios tramos de las ciclorrutas en Bucaramanga comenzó en la carrera 35 sector de Cabecera y en los próximos días uno de los primeros corredores que sería intervenido es la carrera 21, según confirmó Cristián Reyes, concejal.

La medida busca recuperar capacidad vial en sectores donde, según las autoridades y algunos comerciantes, la infraestructura para bicicletas ha generado congestión y no cumple con el propósito para el que fue construida.

El concejal Reyes, afirmó que la intervención responde a un reclamo de comerciantes y ciudadanos que durante los últimos años han denunciado afectaciones en la movilidad y en la actividad económica de corredores como la calle 33, la Plaza de Mercado Central y la carrera 21.

“No estamos en contra de la ciclo-infraestructura, pero debe hacerse bien. Lo que se busca es rediseñar esas obras que fueron mal construidas y mal planificadas”, señaló el concejal.

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El cabildante explicó que la decisión también se fundamenta en un fallo judicial que, calificó algunos tramos como diseños antitécnicos debido a que son ciclorrutas bidireccionales con perfiles que reducen considerablemente el espacio para la circulación de vehículos.

Uno de los principales cambios se proyecta sobre la carrera 21, donde, de acuerdo con el concejal, se analizará el retiro de la ciclorruta para recuperar un carril vehicular. Sostuvo que actualmente el corredor es utilizado principalmente por motociclistas que circulan de manera indebida, incluso en contravía, mientras que el uso por parte de ciclistas es reducido.

El funcionario también aseguró que la falta de control por parte de las autoridades de tránsito, quienes han informado que no cuentan con la capacidad para vigilar constantemente estos recorridos, ha permitido que estos espacios sean ocupados por motocicletas, parqueaderos improvisados y talleres, lo que, en su concepto, desnaturalizó el objetivo de la infraestructura.

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Otro de los argumentos para modificar estos corredores es el impacto que tendrían sobre la atención de emergencias. El concejal Cristián Reyes, señaló que en vías donde quedó habilitado un solo carril, como ocurre en algunos tramos intervenidos, un vehículo de emergencia tendría dificultades para adelantar el tráfico y llegar oportunamente a su destino.

Frente al futuro de la movilidad sostenible en Bucaramanga, insistió en que la ciudad debe seguir promoviendo el uso de la bicicleta y otros medios alternativos de transporte, pero con una mejor planificación.

“La ciclo-infraestructura debe construirse en vías de menor flujo vehicular, donde no genere congestión y sí incentive realmente a los ciudadanos a utilizar la bicicleta”, concluyó.

Exalcalde de Bucaramanga celebró el inicio del desmonte de la ciclo-infraestructura

“Final de las ciclovías. Lo que la ciudad debió hacer hace años”, con este mensaje el exalcalde de Bucaramanga Luis Francisco Bohórquez celebra el inicio del desmonte de la ciclo-infraestructura en la Cra. 35 de la capital santandereana, cerca del parque San Pio.