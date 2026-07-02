Santandereano clasificó a los CrossFit Games 2026 y está entre los 20 mejores juveniles del mundo

Con apenas 15 años, el santandereano Jeremy Cárdenas logró una de las clasificaciones más importantes para un deportista juvenil colombiano de CrossFit. El atleta competirá en los CrossFit Games 2026, el campeonato mundial de esta disciplina, tras obtener uno de los 20 cupos disponibles en la categoría masculina de 14 a 15 años.

Cárdenas llega a la competencia como el atleta número uno de Colombia en su categoría, ocupa el quinto lugar en Latinoamérica y se ubica en la posición 15 del ranking mundial, luego de su destacada actuación en el Age Group Semifinal.

El joven deportista explicó que el camino hacia la clasificación fue exigente. Primero participó en el Open, etapa en la que compitieron cerca de 254.000 atletas de todo el mundo en todas las categorías. Posteriormente superó las diferentes fases clasificatorias hasta asegurar un lugar en la cita orbital.

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Los CrossFit Games 2026 se realizarán en San José, California, en Estados Unidos, del 24 al 26 de julio, donde Jeremy enfrentará a los mejores atletas juveniles del mundo. Allí buscará dejar en alto el nombre de Colombia y de Santander.

“Ser uno de los 20 mejores atletas juveniles del mundo en mi categoría es un orgullo muy grande. Además de representar a mi familia, también representaré a Colombia”, expresó el deportista.

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Jeremy aseguró que entrena todos los días para llegar en las mejores condiciones a la competencia y que su principal objetivo es dar lo mejor en cada prueba, además de seguir creciendo como atleta y como persona.

El joven también espera que su historia motive a otros niños y adolescentes a perseguir sus metas a través del deporte. “Quiero que mi historia inspire a otros jóvenes a creer en sus capacidades, a nunca rendirse y a entender que el éxito es el resultado del trabajo constante, la disciplina y la pasión por lo que uno hace”, concluyó.