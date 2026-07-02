Hospital Internacional de Colombia reporta ocupación del 270% en su servicio de urgencias
El Hospital Internacional de Colombia aseguró que la alta demanda de pacientes mantiene congestionados sus servicios de urgencias.
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó que el servicio de Urgencias de su sede en Piedecuesta registra una ocupación del 270% de su capacidad. A esta situación se suma el Instituto Cardiovascular, en Floridablanca, donde la ocupación alcanza el 215%.
Ante este panorama, la institución hizo un llamado a la comunidad para utilizar de manera adecuada la red de servicios de salud y acudir a los centros de atención primaria cuando se trate de enfermedades o lesiones que no requieran atención inmediata.
El HIC explicó que las urgencias están destinadas a pacientes con condiciones que ponen en riesgo su vida o pueden dejar secuelas graves si no reciben atención oportuna. En cambio, otros casos pueden ser atendidos mediante consulta prioritaria o en instituciones de baja complejidad.
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Pese a la alta demanda, el complejo médico aseguró que mantiene medidas asistenciales y operativas para garantizar la continuidad de la atención y reiteró el llamado a hacer un uso responsable de la red de salud.