Hospital Internacional de Colombia reporta ocupación del 270% en su servicio de urgencias

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) informó que el servicio de Urgencias de su sede en Piedecuesta registra una ocupación del 270% de su capacidad. A esta situación se suma el Instituto Cardiovascular, en Floridablanca, donde la ocupación alcanza el 215%.

Ante este panorama, la institución hizo un llamado a la comunidad para utilizar de manera adecuada la red de servicios de salud y acudir a los centros de atención primaria cuando se trate de enfermedades o lesiones que no requieran atención inmediata.

El HIC explicó que las urgencias están destinadas a pacientes con condiciones que ponen en riesgo su vida o pueden dejar secuelas graves si no reciben atención oportuna. En cambio, otros casos pueden ser atendidos mediante consulta prioritaria o en instituciones de baja complejidad.

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Pese a la alta demanda, el complejo médico aseguró que mantiene medidas asistenciales y operativas para garantizar la continuidad de la atención y reiteró el llamado a hacer un uso responsable de la red de salud.