Sentencia ordena recuperar como espacio público el Parque de Mejoras Públicas en Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander confirmó la sentencia que ordena recuperar para el uso de la comunidad el Bosque Parque de Mejoras Públicas de Bucaramanga, al concluir que se vulneraron derechos colectivos relacionados con el espacio público, el ambiente sano y la salubridad.

La decisión, de segunda instancia, mantiene la mayor parte del fallo emitido en 2023.

¿Qué discutía el proceso?

La acción popular fue presentada por la Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas, que sostuvo que el parque perdió su destinación original al convertirse, con el paso de los años, en un espacio explotado económicamente por particulares.

Según la demanda, el terreno fue donado en 1939 con una condición específica: conservarse como un bosque o parque para el disfrute de la ciudadanía. Sin embargo, los demandantes afirmaron que parte del predio fue cercado, se limitó el acceso al público y se desarrollaron actividades comerciales incompatibles con ese propósito.

La Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga defendió que el inmueble es de propiedad privada, que la donación se realizó entre particulares y que siempre ha administrado el parque de manera legal.

¿Qué concluyó el Tribunal?

Tras revisar la h i storia jurídica del predio y los documentos que dieron origen a la donación, el Tribunal concluyó que el Bosque Parque de Mejoras Públicas conserva una destinación de uso colectivo y que esa finalidad prevalece sobre cualquier interés particular.

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Para los magistrados, la finalidad con la que fue donado el terreno (servir como parque o bosque para la comunidad), nunca desapareció, por lo que el inmueble debe ser protegido como un bien destinado al disfrute de todos los ciudadanos.

Con ese análisis, el Tribunal confirmó que existió vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, al ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas.

¿El parque pasa a ser de la Alcaldía de Bucaramanga?

No exactamente. Uno de los puntos más importantes de la sentencia es que el Tribunal no está resolviendo un litigio de propiedad privada, sino una acción popular encaminada a proteger derechos colectivos.

Es decir, la decisión no anula escrituras públicas ni modifica directamente los registros de propiedad. Lo que ordena es adoptar las medidas necesarias para garantizar que el parque cumpla la función pública para la cual fue donado.

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Por esa razón, el Tribunal aclara que las controversias sobre la legalidad de escrituras, registros o actos administrativos deben discutirse mediante otros procesos judiciales.

La sentencia también deja claro que este proceso no definió la legalidad de ventas o segregaciones de terrenos que ocurrieron décadas atrás, como las relacionadas con predios donde hoy funcionan otros desarrollos urbanos.

Aunque aún deberán surtirse actuaciones administrativas y posiblemente nuevos procesos judiciales para ejecutar algunas de las órdenes, el Tribunal dejó sentado que el Bosque Parque de Mejoras Públicas debe preservarse como un espacio al servicio de la comunidad y que las autoridades tienen la obligación de garantizar ese uso.