Foscal, clínica de Santander, a punto de suspender servicios a Nueva EPS

Bucaramanga

Una de las grandes clínicas particulares de Santander, Foscal, ubicada en Floridablanca, está a punto de suspender los servicios a los usuarios de Nueva EPS; en una carta enviada a Jorge Iván Ospina Gómez, agente interventor de la compañía, los directivos del centro médico expresan que “la realidad financiera ha alcanzado un punto crítico”. Para Foscal se hace imposible “sostener la operación y la atención de sus afiliados bajo las condiciones actuales de recaudo”.

En la carta se advierte que las consecuencias de “los pagos parciales e irregulares” por parte de Nuevas EPS pueden tener otra repercusión; Jorge León Franco, director general de Foscal asegura que la deuda de $430 mil millones “compromete seriamente la estabilidad de la institución”. En una entrevista concedida a Caracol Radio, el director general no descartó el cierre de la clínica si persisten los problemas financieros.

Hay un cálculo que hace Foscal: “Para mantener la operación y garantizar la prestación de los servicios en las condiciones de oportunidad y calidad que los afiliados de Nueva EPS merecen, se requiere asegurar un flujo mínimo de pagos mensuales por valor de $80.000 millones”.

Foscal realiza anualmente más de 100 mil atenciones de urgencias; 45 mil hospitalizaciones; cerca de 42 mil procedimientos quirúrgicos y alrededor de 850.000 consultas de medicina general y especializada.

El director general de la Foscal pone de presente que la institución brinda múltiples servicios de apoyo diagnóstico, terapéutico y de alta complejidad a personas provenientes de Cesar, Arauca, Bolívar, Norte de Santander y Casanare, con una facturación mensual aproximada de $70 mil millones de pesos. La clínica atiende a 4 millones de afiliados de Nueva EPS en Santander y regiones cercanas.

Tras la exposición de los problemas que ocurren por cuenta de la deuda de Nueva EPS, el directivo confía en que se pueda construir “una solución inmediata que permita preservar la continuidad de los servicios y garantizar la sostenibilidad de una alianza que, durante años, ha generado un importante valor para el sistema de salud”.

En el texto final de la carta, Foscal reitera “la disposición permanente al diálogo y al trabajo conjunto para encontrar mecanismos que permitan superar la coyuntura actual”.

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