Uribismo rechaza llamado a desobedencia civil de Iván Cepeda: “Medellín resistirá”

Sebastián López, ex concejal de Medellín por el Centro Democrático, manifestó su rechazo al llamado a la “desobediencia civil” por parte del senador Iván Cepeda. Aseguró que Medellín y Antioquia mantendrán una postura de respaldo a las instituciones y al orden democrático.

Durante una declaración pública, el vocero del uribismo afirmó que tanto la capital antioqueña como el departamento “resistieron” durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y que mantendrán esa misma posición frente a cualquier convocatoria que, según dijo, promueva la desobediencia civil.

Respaldo a Abelardo de la Espriella y al Centro Democrático

El vocero aseguró que seguirán las decisiones que adopte el abogado Abelardo de la Espriella y que contarán con el respaldo del Centro Democrático.

“Vamos a seguir al pie de la letra todas las medidas que tome nuestro presidente Abelardo De La Espriella. Con la compañía de nuestro partido del Centro Democrático desde Medellín y de Antioquia defenderemos el país del llamado guerrillero de la desobediencia civil de Iván Cepeda y de Gustavo Petro”.

Además, insistió en que el departamento no respaldará este tipo de convocatorias.

“Resistimos a Petro, resistimos a Cepeda y al que sea. Medellín y Antioquia no serán territorio para la desobediencia civil”.

Finalmente, concluyó que el Centro Democrático mantendrá su postura frente a este tipo de convocatorias.

“Desde el Centro Democrático seguiremos firmes, sin ceder ante quienes pretenden promover el caos”.

Hasta el momento, el senador Iván Cepeda no se ha pronunciado sobre estas declaraciones ni sobre los señalamientos realizados por el vocero del Centro Democrático