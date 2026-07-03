Ingrid Betancourt pide a Abelardo De La Espriella un monumento a la Operación Jaque

Juan Manuel Santos acompaña a Íngrid Betancourt mientras recibe saludos de funcionarios de la Base de Tolemaida, luego de ser liberada en la Operación Jaque( Colprensa )

La excandidata presidencial y exsecuestrada por las extintas FARC, Ingrid Betancourt, publicó una carta abierta dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que le pidió promover la construcción de un monumento en honor a la Operación Jaque, al cumplirse 18 años de la misión militar que permitió su liberación y la de otros 14 secuestrados.

En el documento, fechado el 2 de julio de 2026, Betancourt calificó la operación como una de las mayores gestas de la historia reciente del país y aseguró que aún existe una deuda de reconocimiento con quienes participaron en ella.

“No existe ningún monumento, ni una estatua, ni siquiera una placa para conmemorar a los héroes de la Operación Jaque y para consagrar su memoria”, escribió.

La petición al presidente electo

En su mensaje, Betancourt explicó que hace la solicitud en calidad de víctima de las FARC y de persona liberada durante la operación militar.

Según la carta, el objetivo del monumento sería rendir homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública que hicieron posible la misión y mantener vivo su legado para las futuras generaciones.

“Me atrevo a dirigirme a usted (…) y formularle la petición de levantar el monumento a la Operación Jaque para que nadie olvide que nuestro Ejército es poderoso y nuestros soldados son los mejores”, expresó.

Betancourt destaca el impacto de la Operación Jaque

A lo largo del documento, Betancourt recordó que la Operación Jaque fue ejecutada sin disparar un solo tiro y sostuvo que representó un momento de unidad nacional.

Además, afirmó que la misión fue posible gracias a valores como la inteligencia, la disciplina, la paciencia y la constancia de los militares que participaron.

“Es momento de dejar testimonio para la posteridad”

En el cierre de la carta, Betancourt sostuvo que la coincidencia entre el aniversario de la Operación Jaque y la elección de Abelardo De La Espriella representa una oportunidad para impulsar este homenaje.

“En estos momentos en que coincide el júbilo por su elección con el aniversario de Jaque, creemos que es el momento de dejar testimonio para la posteridad”, concluyó la exsecuestrada.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el presidente electo Abelardo De La Espriella no se había pronunciado públicamente sobre la solicitud formulada por Ingrid Betancourt.