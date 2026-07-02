Quedó en firme la prórroga del contrato de administración del Fondo Nacional del Café

El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) formalizaron la prórroga por cinco meses del contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC).

Este acuerdo garantiza la continuidad de los servicios esenciales de comercialización, apoyo y programas de estabilización que benefician de manera directa a más de 560.000 familias caficultoras en todo el país.

La firma de esta extensión permite que los mismos productores sigan al frente de la administración de su fondo, manteniendo un modelo que ha operado de forma ininterrumpida desde la creación del FoNC.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón señaló que esta decisión es un reflejo de la confianza institucional que ha prevalecido durante casi nueve décadas entre el gremio y el Estado.

Dijo que el Fondo Nacional del Café se sustenta mediante una contribución parafiscal de 6 centavos de dólar por cada libra de café verde que Colombia exporta. Estos recursos son los que permiten la ejecución de las políticas de bienestar y desarrollo rural que caracterizan al gremio.

Este anuncio se produce en un momento de alta relevancia para el gremio, coincidiendo con el inicio de las celebraciones por el centenario de la FNC, fundada en 1927. Durante casi 100 años, la institución se ha consolidado como el pilar del desarrollo rural y la proyección internacional de la marca país.

Asimismo, el acuerdo se da en el marco de las próximas elecciones cafeteras, proceso democrático que se realiza cada cuatro años para elegir representantes municipales y departamentales. Este año, el proceso ha registrado resultados históricos en la inscripción de candidatos, reafirmando la posición de la Federación como la organización más democrática de Colombia

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: