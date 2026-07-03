MinAmbiente abre la puerta al fracking, pero descarta desarrollo en áreas protegidas

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El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, aseguró en 6AMW de Caracol Radio que el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella permitirá avanzar en el desarrollo del fracking en Colombia, siempre que la actividad se realice con los más altos estándares tecnológicos y ambientales.

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En ese sentido, Arjona señaló que el Ministerio de Ambiente no será la entidad encargada de ejecutar esta política, pero sí de garantizar que cualquier proyecto cumpla estrictamente con los requisitos ambientales.

“El Ministerio de Ambiente no es el encargado del fracking, pero sí de supervisar que los criterios con que se haga este ejercicio sean de la mejor tecnología para evitar daños ambientales que no puedan ser reparados”, afirmó.

El ministro designado recordó que hace varios años un panel independiente de expertos elaboró términos de referencia para desarrollar esta actividad en el país, reduciendo al máximo los riesgos ambientales, y aseguró que ese trabajo técnico servirá como base para las decisiones del nuevo Gobierno.

Arjona también sostuvo que, de permitirse esta técnica, solo podría realizarse en zonas específicas del territorio nacional y nunca en ecosistemas estratégicos.

“De ninguna manera” habrá fracking en parques nacionales, páramos o cualquier otra área protegida, afirmó al explicar que estos territorios cuentan con protección constitucional y que el Gobierno mantendrá intactas esas restricciones.

El futuro ministro agregó que esa prohibición no solo aplica para el fracking, sino para cualquier actividad extractiva o de infraestructura dentro de áreas protegidas.

Además, aseguró que uno de los principales retos de su gestión será combatir las actividades ilegales que actualmente afectan estos ecosistemas, como la minería ilegal y otras ocupaciones que, según dijo, han deteriorado la gobernanza en varios parques nacionales.

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