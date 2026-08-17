Mailo, el compañero de cuatro patas que recorre Colombia en bicicleta junto a Yeison

Neiva

Las fiestas de Yaguará dejaron una historia particular entre sus visitantes. Se trata de Yeison Romero, oriundo de Palermo y residente en Bogotá, quien llegó al municipio para disfrutar del desfile de carrozas turísticas del XXVIII Reinado del Turismo y Fiestas Reales 2026 junto a Mailo, un perro de cinco años que se ha convertido en su compañero de aventuras.

Desde hace tres años, Yeison recorre Colombia en bicicleta junto a Mailo. Han realizado trayectos como Bogotá-Villa de Leyva, Bogotá-La Plata y Bogotá-Pitalito, una experiencia que nació cuando decidió que ya no quería salir solo a pedalear y encontró en su mascota la mejor compañía para conocer nuevos lugares.

Mailo incluso tiene una medalla y un kit de ciclismo que recibió tras participar en una travesía en Villavicencio, realizada en abril. Para Yeison, los reconocimientos son para su compañero de viaje “yo no gano nada, el que gana es él”. Mailo, además, disfruta especialmente los recorridos y se muestra feliz durante las jornadas sobre la bicicleta.

Ahora, la ruta apunta hacia San Agustín. Yeison planea emprender próximamente este nuevo recorrido, haciendo escala en los municipios donde termine cada jornada. Su propósito es seguir conociendo Colombia en bicicleta y demostrar que las grandes aventuras también pueden compartirse con un fiel compañero de cuatro patas.