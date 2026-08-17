Mujer falleció tras choque de motos entre Chapacuá y el 13 de Junio

Una mujer murió luego de verse involucrada en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del domingo 16 de agosto, en un tramo de la vía principal a la altura del sector 13 de Junio, frente al barrio Chapacuá, en Cartagena.

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La víctima fue identificada como Edith Sofía Hoyos Anaya, quien viajaba en motocicleta junto con su esposo cuando ocurrió el siniestro que terminó cobrándole la vida.

Según la información conocida por Caracol Radio, la pareja se movilizaba hacia su vivienda, ubicada en el barrio El Prado, en el municipio de Turbaco, cuando otra motocicleta que circulaba en dirección contraria habría impactado contra ellos.

El choque hizo que ambos ocupantes terminaran tendidos sobre la vía. Edith sufrió lesiones de gravedad y, pese a la atención recibida, falleció como consecuencia de las heridas.

Su esposo también resultó afectado y tuvo que ser llevado de urgencia en una ambulancia hasta la Clínica Barú, donde permanece bajo cuidado médico. Sobre el conductor de la otra moto no se conocieron detalles.