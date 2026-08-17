Afinia denunció retención de contratistas en Calamar: pide garantías a autoridades locales

Afinia, filial del Grupo EPM, hace un llamado urgente a las autoridades de Calamar- Bolívar para que se garanticen las condiciones de seguridad y movilidad de sus trabajadores, quienes han enfrentado retenciones y restricciones durante el desarrollo de actividades técnicas en el municipio.

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Esta situación impide que los equipos puedan ejecutar oportunamente trabajos necesarios para mantener y modernizar la infraestructura eléctrica, en sectores donde se han identificado condiciones que representan un riesgo para la comunidad y la continuidad del servicio.

El pasado 27 de julio, Afinia realizó la reposición de un transformador que había sido afectado por una quema y que ya había sido sustituido durante 2025. Las verificaciones posteriores evidenciaron que la infraestructura continúa sometida a condiciones de alta demanda que podrían generar nuevas afectaciones.

Durante las inspecciones también fueron identificadas conexiones irregulares, 10 usuarios sin contrato y un establecimiento hotelero de aproximadamente 40 habitaciones con sistemas de aire acondicionado, condiciones que incrementan la demanda sobre la infraestructura existente.

A esta situación se suma la difícil realidad de la cartera y pérdidas de energía en el municipio. Durante julio, 709 usuarios registraron cartera vencida por $3.255 millones. En ese mismo periodo, el recaudo apenas alcanzó $7,9 millones, equivalente al 12 % del valor puesto al cobro. Por su parte se identificaron pérdidas de 1.564.783 kWh/mes y su equivalente del 72,5%. Esta baja recuperación de cartera y altas pérdidas de energía, limita la sostenibilidad del servicio y evidencia la necesidad de que los usuarios cumplan oportunamente con sus obligaciones.

Afinia ha propuesto una modernización integral de las redes, que contempla nueva postería, instalación de transformadores acordes con la demanda, nuevas redes, cambio de equipos de medida y legalización de usuarios. La intervención sería realizada sin costo para los usuarios. Sin embargo, la comunidad no ha autorizado la ejecución de estos trabajos.

La empresa reitera su llamado a la Alcaldía de Calamar, las autoridades de Policía y los líderes comunitarios para que garanticen que los trabajadores puedan ingresar, permanecer y salir de los sectores donde deben desarrollar sus labores, sin ser retenidos ni obstaculizados.

Impedir que los equipos técnicos trabajen no soluciona las dificultades del servicio; por el contrario, aumenta el riesgo de nuevas fallas y afectaciones para la comunidad. Afinia está dispuesta a ejecutar las soluciones que requiere Calamar, pero necesita garantías para que sus trabajadores puedan hacerlo de manera segura.