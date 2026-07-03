Juez frena auditoría de Supersalud a la FLA por riesgo a derechos fundamentales

Medellín, Antioquia

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí, ordenó suspender de manera provisional la auditoría que la Superintendencia Nacional de Salud adelanta contra la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), al considerar que existe un “riesgo cierto e inminente” de vulneración a derechos fundamentales.

Según el auto judicial, durante la auditoría se solicitaron documentos de carácter sensible protegidos por reserva industrial, comercial y financiera. El juzgado estimó que continuar con la revisión sin límites claros podría causar perjuicios irreversibles a la empresa mientras se define el caso de fondo.

Cabe hacer claridad que, aunque la suspensión provisional no resuelve el fondo del caso, evita que la auditoría continúe avanzando mientras el juez constitucional estudia si la actuación administrativa respeta o no los derechos de la FLA.

La determinación del juez respalda la posición de la Gobernación de Antioquia, que había advertido que la Superintendencia estaba excediendo sus competencias al auditar una empresa industrial y comercial del Estado que no maneja recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“Se demuestra que la justicia actúa con autonomía e independencia en sus decisiones, protegiendo los derechos de la administración pública. La Fábrica de Licores de Antioquia demostró que las actuaciones de la Superintendencia de Salud excedieron sus competencias y de esa manera se vulneró el debido proceso”, señaló Martha Patricia Correa, secretaria General de la Gobernación de Antioquia.

Es importante recordar que, desde la FLA, se interpuso la tutela precisamente para que un juez establezca los límites de la inspección. La empresa argumenta que la Supersalud solicitó 77 documentos, varios de ellos ajenos al objeto de la auditoría, incluyendo información sobre caja menor, tarjetas de crédito, viáticos y gastos de representación.