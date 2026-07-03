Caen los tres presuntos asesinos de un adulto mayor en la comuna 13 de Medellín

Medellín

Las autoridades de Medellín capturaron a tres personas señaladas como los presuntos responsables del homicidio de un hombre de 64 años en la comuna 13. El crimen, que ocurrió el pasado 25 de marzo en el barrio Antonio Nariño, se habría originado por una disputa de linderos. Según la investigación, los agresores intimidaron y golpearon a la víctima para obligarla a abandonar su vivienda, y finalmente la lanzaron desde un segundo piso, provocándole la muerte.

La captura se logró mediante un operativo de registro y allanamiento liderado por investigadores de la Sijín de la Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín. Los tres detenidos quedaron a disposición de la justicia y enfrentarán cargos por el delito de homicidio agravado.

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Entre los capturados se encuentra el presunto autor material del crimen, un joven de 22 años conocido con el alias de ‘el Flaco’. De acuerdo con el reporte oficial, este sujeto es señalado de pertenecer al grupo delincuencial organizado ‘Robledo’ y cuenta con un amplio historial delictivo que incluye anotaciones por amenazas, constreñimiento, receptación, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes. Los otros dos detenidos son familiares de alias ‘el Flaco’ y habrían participado directamente en la agresión.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó que este resultado demuestra el rigor con el que se investiga cada homicidio en la ciudad para evitar que queden en la impunidad. El funcionario enfatizó que no cederán espacios a la delincuencia y que continuarán fortaleciendo las capacidades de inteligencia y judicialización para proteger la vida de los ciudadanos y desarticular las estructuras criminales que afectan la convivencia en los barrios.