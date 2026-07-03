Alerta en la Plaza Botero en Medellín por presunto paquete con explosivos

Medellín

Un presunto paquete con explosivos que fue abandonado en la Plaza Botero, obligó al cierre preventivo de este espacio mientras las autoridades adelantan la verificación del caso en la mañana de este 3 de julio.

En el lugar hace presencia el grupo Antiexplosivos de la Policía, que inspecciona una maleta hallada en la zona para establecer si en su interior hay elementos explosivos o algún otro material que represente riesgo para la comunidad.

Las autoridades informaron que un hombre de 39 años de nacionalidad venezolana fue retenido en el sitio y será trasladado a la SIJIN, donde se verificará su posible relación con el caso, luego de que uniformados de la Policía mediante registro y control al verificar un morral que portaba, observan dentro material detonante.

De manera preventiva, la Plaza Botero fue acordonada y permanece cerrada mientras se desarrolla el procedimiento de seguridad.

Las autoridades mantienen la recomendación a los ciudadanos de evitar acercarse al sector mientras concluye la revisión de la maleta y se descarta cualquier riesgo para la población.