Fiscalía indaga a exfuncionarios del Gobierno de Petro por explosivos audios del Clan del Golfo

Caquetá, 07 de Octubre de 2022. Cumbre de Gobernadores: Un Diálogo Para la Vida, La Paz y el Desarrollo. Caquetá. En la foto: Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. (Colprensa - Álvaro Tavera) / ALVARO TAVERA

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que en medio de la investigación que se adelanta contra el Clan del Golfo, se agregó una indagación contra el excomisionado de Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa y embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez; y otros exfuncionarios.

También fue incluido el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus; y el jefe de Contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rosanía.

Esto, con el fin de determinar si cometieron algún delito por los supuestos ofrecimientos de beneficios para sentarse en la mesa de negociaciones.

Precisamente, la indagación se relaciona con lo expuesto en audios que mencionan la posibilidad desuspender la ofensiva militar y una “depuración en las Fuerzas Militares y de Policía”.

También se indaga acerca de las reuniones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) conalias ‘Boyaco Sinaloa’, en las que presuntamente se habría buscado apoyo en el Congreso para sacar adelante una nueva ley de sometimiento.

La Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia asumió la indagación que se conexo con otras investigaciones que se adelantan por el presunto favorecimiento de grupos armados como el Clan del Golfo.

Esta indagación se adelanta después de que una investigación publicada por Noticias Caracol revelara que el exalto comisionado para la paz Danilo Rueda habría prometido al Clan del Golfo frenar las operaciones de las autoridades en su contra y hacer una “limpieza” en la inteligencia policial en 2022, cuando comenzó el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El noticiero reveló una serie de audios que corresponderían a una conversación entre Rueda y alias ‘Jerónimo’, del Clan del Golfo, la cual hizo parte de los acercamientos entre el Gobierno y ese grupo armado para su sometimiento a la justicia dentro de la política de paz total promovida por el Gobierno Petro.

En la conversación, que habría tenido lugar el 2 de septiembre de 2022, Rueda habría dicho lo siguiente:

“Yo les doy dos mensajes: uno, cese de bombardeos, y dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial (...) insisto en que esto no es fácil, porque la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y hay muestras públicas”.

Por su parte, ‘Jerónimo’ le recordó a Rueda que el Clan del Golfo había puesto en marcha un cese al fuego unilateral desde el 7 de agosto de 2022 (el día en el que Petro asumió la Presidencia) y pidió al funcionario que sacara “a los grupos de infiltramiento” de la Policía y el Ejército de algunas regiones del país donde opera este grupo criminal.