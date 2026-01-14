México: denuncian desaparición de profesor colombiano tras presunta detención de autoridades

El Sistema Universitario Jesuita advirtió que Leonardo Ariel Escobar Barrios fue visto por última vez en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo en Monterrey tras una detención de autoridades federales. (Foto: Cortesía / Sistema Universitario Jesuita )

La Universidad Iberoamericana en Puebla (México) denunció que un miembro de su equipo docente, el colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, está desaparecido desde el 2 de enero cuando regresó al país tras pasar las fiestas de fin de año en Colombia.

Según las múltiples fichas de búsqueda emitidas en México, el profesor Escobar Barrios tiene 42 años, tiene el cabello negro, corto y rizado, es de tez morena clara, ojos café oscuro, nariz pequeña, boca pequeña y de labios delgados. Mide 1.75 metros y es de complexión delgada.

Como datos específicos se indica que Escobar Barrios tiene “un lunar en la mejilla derecha a la altura de la fosa nasal, un lunar en la ceja derecha, una pequeña verruga en la orilla de la fosa nasal, una cicatriz en el glúteo del lado derecho”.

Ficha de búsqueda difundida por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. (Foto: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.) Ampliar

La última vez que se le vio

En el último pronunciamiento del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) se advierte que hay numerosas inconsistencias y falta de claridad en la información sobre lo que se sabe del docente colombiano. En el documento se advierte que autoridades federales estarían relacionadas con la detención del profesor Leonardo Ariel.

“Leonardo fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey. Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca”, señalan las Universidades.

A pesar de estos datos, no existe “ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten su detención o su liberación. Leonardo dejó de tener comunicación con su familia el 2 de enero por la mañana”.

Ampliar la búsqueda

El Sistema Universitario Jesuita hizo un llamado a presentar de manera inmediata y con vida al colombiano y, de paso, insisten en dar “información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades”.

El llamado a impulsar las tareas de búsqueda por el colombiano es suscrito por:

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Universidad Iberoamericana León

Universidad Iberoamericana Puebla

Universidad Iberoamericana Tijuana

Universidad Iberoamericana Torreón

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente

Instituto Superior Intercultural Ayuuk

Tecnológico Universitario del Valle de Chalco

¿Vuelven los problemas para colombianos en aeropuertos mexicanos?

Desde 2024, varios turistas colombianos denunciaron malos tratos por parte de las autoridades migratorias mexicanas al recibirlos en distintos aeropuertos del país.

Por cuenta de esta situación se alcanzó un compromiso entre autoridades de ambas naciones para garantizar las condiciones de respeto y dignidad de los colombianos que visitan México.

Entre este acuerdo se estableció que: