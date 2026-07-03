Perú: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa para el periodo 2026-2030

El máximo organismo electoral de Perú proclamó oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa, después que el conteo de votos confirmara su victoria en el balotaje por un estrecho margen.

Su proclamación formal cierra un capítulo importante en los reñidos comicios de Perú, que busca pasar página a la inestabilidad política tras haber tenido ocho presidentes diferentes en la última década.

“La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección” de 2026, afirmó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante una ceremonia en Lima.

“En consecuencia, proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidente de la República, asimismo a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República”, agregó Roberto Burneo Bermejo.

Le interesa: César Candela: la elección peruana demuestra que no existe un respaldo absoluto a ningun candidato

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio. Sucederá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031.

La líder conservadora, de 51 años, había disputado y perdido la presidencia en tres ocasiones.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, un cuarto de siglo después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Primera mujer electa

La primera mujer en ser electa presidenta de Perú tendrá el reto de combatir la criminalidad en auge y estimular una economía que crece por debajo de su potencial, y que en los próximos meses podría verse afectada por el fenómeno climático El Niño.

Su victoria se confirmó el lunes pasado con el fin del conteo de votos del balotaje del 7 de junio: obtuvo 50,135% frente al 49,865% de su rival izquierdista Roberto Sánchez.

El conteo de la segunda vuelta demoró tres semanas en completarse, y desde que perdió la delantera, Sánchez ha cuestionado la legitimidad de los resultados.

El izquierdista, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, que está preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, alega irregularidades en los votos del exterior.

El JNE rechazó un pedido para anular estos votos por considerar infundadas sus alegaciones y Sánchez acudió esta semana a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando los resultados.

Responsabilidad y humildad

La presidenta electa aseguró que asume la proclamación como presidenta por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con profundo agradecimiento a los millones de peruanos que votaron por ella y también con responsabilidad y humildad.

Lea también: Elecciones en Perú fueron justas y son modelo democrático: EE.UU.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, indicó Fujimori en sus redes sociales minutos después de que la máxima autoridad electoral proclamara los resultados de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

La política derechista, que no acudió a la ceremonia del JNE, agregó que empieza una nueva etapa que asume “con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber”.

“Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, sostuvo Fujimori en el breve comunicado.

Asimismo, anunció la creación de perfiles en X, Facebook, TikTok e Instagram y también un correo electrónico donde se compartirán los avances y trabajo en este periodo antes de su juramentación como presidenta el 28 de julio.