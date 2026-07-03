Alcaldía de Bogotá completó las adecuaciones del laboratorio de robótica del colegio Sierra Morena

La Administración Distrital informó que concluyeron las adecuaciones del espacio donde funcionará el laboratorio de robótica del colegio Sierra Morena, ubicado en Ciudad Bolívar, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos hace unas semanas con la comunidad educativa.

Según indicó la secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, las obras ya finalizaron y el lugar quedó listo para recibir la dotación tecnológica que permitirá poner en funcionamiento este nuevo espacio para el aprendizaje y la innovación.

Ministerio de Ciencias entregará la dotación

Con las adecuaciones terminadas, el siguiente paso será la entrega del laboratorio por parte del Ministerio de Ciencias, entidad que, de acuerdo con lo acordado entre las partes, realizará la dotación la próxima semana.

La Administración Distrital señaló que cumplió con las intervenciones que le correspondían para garantizar que el espacio estuviera en condiciones de recibir los equipos.

Desde la Alcaldía de Bogotá destacaron que este proyecto hace parte de la apuesta por fortalecer la educación y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de la ciudad.

Asimismo, reiteró que las niñas, los niños y los jóvenes continúan siendo una prioridad dentro de las decisiones del gobierno distrital, con iniciativas orientadas a fortalecer la formación en ciencia, tecnología e innovación en las instituciones educativas.

Recordemos que hace unas semanas se desató una polémica entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá por el anuncio para entregar el laboratorio de robótica al colegio distrital en el sur de la ciudad.

La ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, denunció que no la dejaron entrar a ella ni a la comunidad educativa al colegio Sierra Morena en la localidad de Ciudad Bolívar, para instalar la mesa de diálogo que permitiría buscar las soluciones que conllevaban a la instalación del laboratorio de robótica.