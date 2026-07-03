Los homicidios y el secuestro disminuyeron en Cundinamarca durante el primer semestre de 2026

De acuerdo con el balance presentado en el comité departamental de seguridad, Cundinamarca cerró el primer semestre de 2026 con una reducción del 9,2 % en los homicidios frente al mismo periodo de 2025 y una caída del 70 % en los casos de secuestro.

El hurto al comercio disminuyó 22,9 %; el abigeato, 22,2 %; el hurto a vehículos, 8,9 %, y el hurto a residencias, 7 %. De igual manera, los delitos sexuales presentaron una reducción del 12,7 % y la violencia intrafamiliar bajó 1,2 %.

Durante este periodo, las autoridades incautaron más de 20.000 armas de fuego y armas cortopunzantes, sacaron de circulación más de 1,8 toneladas de sustancias estupefacientes y realizaron más de 6.600 capturas en los municipios de Cundinamarca.

Así mismo se recuperaron más de 550 vehículos, 329 motocicletas y más de 300 teléfonos celulares que habían sido reportados como robadas luego fueron devueltas a sus propietarios.

Entre los resultados más relevantes se encuentran las operaciones contra estructuras dedicadas al secuestro, la extorsión, el microtráfico y otros delitos de alto impacto. Las autoridades desarticularon a “Los Stone”, organización señalada de obtener rentas ilegales de hasta $150 millones mensuales mediante secuestros y extorsiones.

También, fueron impactadas las estructuras conocidas como “Los Oporto” y “Los Barbas”, investigadas por tráfico de estupefacientes en las provincias de Sabana, Bajo Magdalena y Gualivá.

En materia judicial, fueron capturados alias “Tomasito” y alias “Pimpo”, incluidos en el cartel de los más buscados de Cundinamarca. Los detenidos son señalados por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

“El trabajo coordinado entre la Fuerza Pública, los organismos de inteligencia, la Fiscalía y el Ministerio Público, junto con los controles permanentes en las 15 provincias, ha permitido mejorar la capacidad de respuesta frente a las dinámicas delictivas”, dijo Carlos Velásquez, subsecretario de Seguridad y Orden Público.

Finalmente, la Gobernación informó que el programa de recompensas también aportó información clave para las investigaciones. En lo corrido de 2026, se han entregado más de $150 millones a ciudadanos que suministraron información para ubicar a personas y estructuras delincuenciales.