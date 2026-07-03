Los homicidios y el secuestro disminuyeron en Cundinamarca durante el primer semestre de 2026
El departamento también reportó cero casos de piratería terrestre, más de 6.600 capturas y la incautación de 1,8 toneladas de estupefacientes
De acuerdo con el balance presentado en el comité departamental de seguridad, Cundinamarca cerró el primer semestre de 2026 con una reducción del 9,2 % en los homicidios frente al mismo periodo de 2025 y una caída del 70 % en los casos de secuestro.
El hurto al comercio disminuyó 22,9 %; el abigeato, 22,2 %; el hurto a vehículos, 8,9 %, y el hurto a residencias, 7 %. De igual manera, los delitos sexuales presentaron una reducción del 12,7 % y la violencia intrafamiliar bajó 1,2 %.
Durante este periodo, las autoridades incautaron más de 20.000 armas de fuego y armas cortopunzantes, sacaron de circulación más de 1,8 toneladas de sustancias estupefacientes y realizaron más de 6.600 capturas en los municipios de Cundinamarca.
Así mismo se recuperaron más de 550 vehículos, 329 motocicletas y más de 300 teléfonos celulares que habían sido reportados como robadas luego fueron devueltas a sus propietarios.
Entre los resultados más relevantes se encuentran las operaciones contra estructuras dedicadas al secuestro, la extorsión, el microtráfico y otros delitos de alto impacto. Las autoridades desarticularon a “Los Stone”, organización señalada de obtener rentas ilegales de hasta $150 millones mensuales mediante secuestros y extorsiones.
También, fueron impactadas las estructuras conocidas como “Los Oporto” y “Los Barbas”, investigadas por tráfico de estupefacientes en las provincias de Sabana, Bajo Magdalena y Gualivá.
En materia judicial, fueron capturados alias “Tomasito” y alias “Pimpo”, incluidos en el cartel de los más buscados de Cundinamarca. Los detenidos son señalados por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.
“El trabajo coordinado entre la Fuerza Pública, los organismos de inteligencia, la Fiscalía y el Ministerio Público, junto con los controles permanentes en las 15 provincias, ha permitido mejorar la capacidad de respuesta frente a las dinámicas delictivas”, dijo Carlos Velásquez, subsecretario de Seguridad y Orden Público.
Finalmente, la Gobernación informó que el programa de recompensas también aportó información clave para las investigaciones. En lo corrido de 2026, se han entregado más de $150 millones a ciudadanos que suministraron información para ubicar a personas y estructuras delincuenciales.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...