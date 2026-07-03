“Tunja necesita volver a ser administrada por gente de la ciudad”: Luis Eduardo Vargas

El abogado Luis Eduardo Vargas Espinosa, de Colombia Justa y Libre, es uno de los candidatos a las elecciones atípicas a la Alcaldía de Tunja / Foto: Caracol Radio.

Tunja

A menos de un mes de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja, el candidato Luis Eduardo Vargas Espinosa expuso en entrevista con Caracol Radio las principales propuestas de su programa de gobierno y lanzó fuertes críticas a la administración del exalcalde Mikhail Krasnov, al tiempo que hizo un llamado a los ciudadanos para elegir un mandatario “que conozca la ciudad y sus necesidades”.

Vargas inició su intervención afirmando que Tunja debe recuperar el sentido de pertenencia y dejar de elegir gobernantes ajenos a la realidad del municipio.

"Quiero pedirle a la gente que tenga conciencia, amor por su ciudad y sentido de pertenencia. No podemos seguir eligiendo personas de afuera ni personas que no conocen la administración ni las necesidades de Tunja", expresó.

El aspirante recordó que nació en la vereda El Porvenir y aseguró que su trayectoria personal y profesional le ha permitido conocer de primera mano las necesidades del municipio.

Contó que trabajó como obrero de EmpoTunja, fue taxista, conductor de transporte público, conductor del despacho de la Alcaldía y posteriormente se formó como abogado y especialista en Derecho Procesal.

“Conozco los problemas del sector rural y urbano porque los he vivido. Sé cómo funciona la administración municipal y estoy preparado para dirigirla“, afirmó.

Luis Eduardo Vargas aseguró que su administración se concentraría en pocas metas, pero, según dijo, alcanzables durante los 17 meses que restan del actual periodo institucional.

Entre ellas destacó la continuidad del Plan Vial para mejorar la movilidad de la ciudad y la gestión de recursos ante el Gobierno Nacional.

“Los recursos propios de Tunja son insuficientes. Hay que gestionar inversión nacional para ejecutar las obras que necesita la ciudad”, señaló.

Uno de los principales compromisos del candidato es sacar adelante el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), documento que considera indispensable para impulsar el desarrollo urbanístico y económico de la capital boyacense.

Afirmó que actualmente los constructores no cuentan con una hoja de ruta clara para desarrollar proyectos y aseguró que trabajará para destrabar el proceso.

"El POT es la guía para el crecimiento de Tunja y vamos a sacarlo adelante con el acompañamiento del Gobierno Nacional si es necesario", indicó.

El candidato, del Partido Colombia Justa y Libre, también propuso fortalecer la seguridad mediante mayor inversión en tecnología, cámaras de vigilancia, vehículos y motocicletas para la Policía.

Aunque reconoció que Tunja mantiene indicadores favorables frente a otras ciudades, advirtió que no se puede bajar la guardia frente a los hechos recientes de inseguridad.

“Tenemos que seguir fortaleciendo a la Policía y al Ejército para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos“, sostuvo.

Otra de las iniciativas planteadas por Vargas es retomar el proyecto del frigorífico o matadero municipal, una obra que, según afirmó, permanece inconclusa pese a las inversiones realizadas en administraciones anteriores.

El candidato aseguró que buscará esclarecer el destino de los recursos invertidos y reactivar el proyecto.

Vargas también lanzó críticas a la gestión del exalcalde Mikhail Krasnov, señalando que la ciudad vivió una etapa de desorden administrativo.

Además, cuestionó la reciente aparición pública del exmandatario y manifestó que los tunjanos deben evaluar los resultados de su administración antes de atender sus opiniones sobre la actual campaña electoral.

Luis Eduardo Vargas afirmó que cuenta con respaldos que le permitirían gestionar recursos ante entidades nacionales, especialmente para infraestructura, tecnología y proyectos estratégicos para Tunja.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a participar en las elecciones atípicas del próximo 26 de julio, asegurando que su propuesta está basada en el conocimiento del territorio y en el compromiso con el desarrollo de la capital boyacense.

"Voy a trabajar con amor por Tunja, con sentido de pertenencia y pensando en solucionar los problemas que hoy afectan a la ciudad", concluyó el candidato.