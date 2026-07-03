Asocaña ve con buenos ojos la llegada de Fabio Arjona al Ministerio de Ambiente

Para Asocaña, nada justifica la pérdida de una vida ni el sufrimiento que hoy enfrentan sus seres queridos.

Cali, Valle del Cauca

Con gran expectativa, la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña) recibió el nombramiento de Fabio Arjona Hincapié como nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un momento en el que la agroindustria de la caña enfrenta importantes desafíos.

El gremio señaló que la llegada del nuevo jefe de la cartera ambiental representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre el Gobierno nacional y los sectores productivos, en medio de cuestionamientos sobre su impacto ambiental, así como de presiones regulatorias y debates relacionados con el uso del agua, la protección de ecosistemas y la sostenibilidad de su actividad.

Lea también: HUV fortalece su infraestructura hospitalaria para mejor atención de los pacientes

“Su trayectoria y su experiencia van a ser muy valiosas para seguir impulsando una visión ambiental que integre la conservación, la sostenibilidad y el desarrollo regional”, indicó Claudia Calero, presidenta de Asocaña.

Las directivas reiteraron que la agroindustria de la caña comparte el propósito de seguir avanzando hacia una producción sostenible, así como en la protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos.

Le interesa: Jueves violento en Cali: seis homicidios fueron reportados en diferentes comunas

El nuevo ministro cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en el sector ambiental, en la que ha ocupado altos cargos en entidades públicas y organismos internacionales. Fue subdirector técnico y posteriormente director general de la Corporación Autónoma Regional del Sinú y San Jorge. También se desempeñó como viceministro de Ambiente y trabajó como consultor del Banco Mundial en distintos países de la región.