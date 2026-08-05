Botes de la Armada patrullarán el río Cauca, a su paso por Cali, en la posesión presidencial

Más de 11 mil uniformados hacen parte del dispositivo de seguridad, que contempla el fortalecimiento de las operaciones, la vigilancia aérea en puntos estratégicos y la articulación entre las capacidades del departamento y la Nación.

Un recorrido por los sitios en dónde se concentrarán los mayores eventos este viernes festivo 7 de agosto en Cali, por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, hizo en las últimas horas Pedro Sánchez, ministro de Defensa saliente.

A tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, aseguro hoy en Cali, que todos los dispositivos de seguridad están activados para garantizar que este viernes festivo 7 de agosto se desarrolle con total normalidad y tranquilidad.

Pedro Sánchez recorrió los principales corredores viales y puntos de control en Cali, donde anunció el despliegue de más de 11 mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, apoyados con drones, tecnología antidrones, vehículos blindados, aeronaves y hasta botes de la infantería de Marina por el Río Cauca.

Mindefensa reiteró a la ciudadania que existe una recompensa por información relevante que permita prevenir cualquier posible atentado terrorista denunciando en la línea 157 o 107.

Este viernes 7 de agosto la posesión presidencial se desarrollará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

La Arena USC, inaugurada en diciembre de 2025, tiene una capacidad de 2.600 asistentes.