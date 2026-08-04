Desde la medianoche del 6 de agosto iniciarán los cierres por la posesión presidencial en Cali

El cierre de la calle 5 será desde la carrera 56 hasta el batallón o la carrera 80 en ambos sentidos. Alrededor de mil agentes de tránsito estarán activos este 7 de agosto para atender no solo los cierres y guiar a los usuarios en los desvíos, sino para brindar acompañamiento a las delegaciones.

Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad, explicó que se vienen aplicando medidas de seguridad y de movilidad en las entradas y salidas de la ciudad. “Hay puestos de control interinstitucionales: Ejército, Policía, Fuerza Aérea y la Secretaría de Movilidad. Desde luego, estamos actuando en conjunto para garantizar la seguridad, la tranquilidad de los caleños y una movilidad segura y activa”, afirmó Escobar.

Los cierres de la calle 5 comenzarán desde la medianoche del jueves 6 de agosto. También se contará con controles en los principales accesos de ingreso y salida de la ciudad, en corredores como la vía al Mar, Paso del Comercio, Sameco, Menga y Kilómetro 18.

“El día del evento vamos a tener un cerramiento total, como es lógico, en todos los alrededores de la Universidad Santiago de Cali. La calle quinta va a estar cerrada con vallas desde la 56 hasta la 66, pero posteriormente este cerramiento se va a desplazar hasta el batallón. Es decir, ese día, el 7, la calle quinta va a estar prácticamente cerrada en su totalidad desde la 56 hasta el batallón, poco después de la 80”, explicó el subsecretario.

“Las recomendaciones son buscar vías alternas y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, que van a estar en vía. También estará completamente cerrada la carrera 62, la carrera 64 y la parte posterior de la universidad, es decir, un blindaje total donde no pueden ingresar ni salir sino solamente vehículos acreditados por Presidencia”, puntualizó el subsecretario.

Se realizarán a la vez, controles preventivos de documentación, alcoholemia y verificación vehicular para fortalecer la seguridad.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: