Club CRP y Liga Vallecaucana dominaron la II Parada Nacional de Aguas Abiertas

El Club de Natación de la Corporación para la Recreación Popular (CRP) ratificó su dominio nacional al coronarse campeón de la II Parada Nacional Interclubes de Aguas Abiertas, realizada en las playas de Taganga, en Santa Marta, certamen organizado por la Federación Colombiana de Natación (FECNA).

La competencia reunió a 135 nadadores de 23 clubes y 11 ligas del país en las categorías infantil, juvenil, abierta y máster, quienes compitieron en pruebas de 1.250 metros, 2.5, 5, 7.5 y 10 kilómetros.

El club vallecaucano se quedó con el primer lugar de la clasificación general al sumar 382 puntos, superando al Club Vida en el Agua (348) y a Marlins de Duitama (203).

Uno de los grandes protagonistas fue Juan José Castro, quien ganó las pruebas de 10 kilómetros y de la categoría abierta con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 39 segundos, además de imponerse en los 5 kilómetros con un registro de 1 hora, 1 minuto y 56 segundos. Gracias a estos resultados, el deportista aseguró su clasificación a los XIII Juegos Suramericanos 2026, que se disputarán en Argentina.

En la rama femenina también destacó María Paula Castro, quien obtuvo la medalla de plata en la prueba de 10 kilómetros.

El dominio vallecaucano también se reflejó en la clasificación por ligas. Con una delegación integrada en su mayoría por deportistas del Club CRP, la Liga Vallecaucana se proclamó campeona de la parada nacional al acumular 156 puntos, por delante de Boyacá (140) y Norte de Santander (136), confirmando su liderazgo en las aguas abiertas colombianas y proyectando deportistas para las principales competencias internacionales.