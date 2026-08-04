Dado de baja en Tuluá, Valle, cabecilla de disidencias FARC que era buscado por el FBI

Un operativo militar en zona rural de Tuluá terminó con la muerte de alias “Mira” o “Isaín”, señalado como el segundo cabecilla del frente 57 “Yair Bermúdez” de la Segunda Marquetalia, una de las estructuras disidentes de las FARC con presencia en el centro Valle del Cauca.

La operación se desarrolló en la vereda La Cumbre, donde tropas del Ejército sostuvieron combates contra integrantes de ese grupo armado.

De acuerdo con información de la Tercera Brigada del Ejército, alias “Mira” llevaba cerca de 15 años vinculado a organizaciones armadas ilegales y era considerado uno de los principales hombres de confianza de esa estructura criminal.

Las autoridades indicaron que era requerido por el FBI y que en su contra avanzaba una orden de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos, debido a las investigaciones relacionadas con su actividad delictiva.

Entre los antecedentes que le atribuyen figuran homicidio, desaparición forzada, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, además de acciones armadas y extorsivas en el Valle del Cauca.