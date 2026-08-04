Así funcionarán las rutas especiales del MIO para el Festival Petronio Álvarez

El regreso a casa después de cada noche del Festival Petronio Álvarez volverá a contar con un plan especial de movilidad. Metro Cali anunció que habilitará cinco rutas nocturnas del MIO para facilitar el desplazamiento de los asistentes durante los cuatro días del evento.

Los servicios funcionarán del 13 al 16 de agosto, una vez finalice la operación regular del Sistema, y partirán desde la parte posterior de la Terminal Cañaveralejo, sobre la calle 4 entre carreras 50 y 52.

Según Metro Cali, las rutas fueron diseñadas para conectar con algunos de los sectores que concentran un mayor número de usuarios, por lo que llegarán al norte, sur, suroriente y oriente de la ciudad.

Las rutas habilitadas serán:

Currulao: Terminal Cañaveralejo – Terminal Menga.

Terminal Cañaveralejo – Terminal Menga. Chirimía: Terminal Cañaveralejo – Calle 121 con carrera 28D.

Terminal Cañaveralejo – Calle 121 con carrera 28D. Alabao: Terminal Cañaveralejo – Transversal 103 con carrera 25.

Terminal Cañaveralejo – Transversal 103 con carrera 25. Makerule: Terminal Cañaveralejo – Avenida Ciudad de Cali con carrera 28D.

Terminal Cañaveralejo – Avenida Ciudad de Cali con carrera 28D. Bunde: Terminal Cañaveralejo – Sector El Caney.

Los despachos se realizarán a las 11:30 p. m. y 12:00 de la madrugada entre el jueves 13 y el sábado 15 de agosto. Para la jornada de cierre, el domingo 16, habrá cuatro salidas programadas: 10:45 p. m., 11:15 p. m., 11:45 p. m. y 12:15 de la madrugada.

Además de las rutas especiales, durante el festival habrá un punto para la venta, recarga y personalización de la tarjeta MIO dentro de la Unidad Deportiva Alberto Galindo. También se contará con personal para orientar a los usuarios y organizar el abordaje de los buses.

Metro Cali recomendó a los asistentes utilizar el transporte público para movilizarse durante el festival y recordó que estos servicios operarán después del cierre de la jornada habitual, por lo que no tendrán conexión con las rutas alimentadoras del Sistema.