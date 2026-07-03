HUV fortalece su infraestructura hospitalaria para mejor atención de los pacientes

Cali, Valle del Cauca

A pesar de la crisis que atraviesa el sistema de salud en el departamento, el Hospital Universitario del Valle, inauguró y renovó varios espacios. Con una inversión de 9 mil millones de pesos.

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Se trata de la Sala de Alto Riesgo Obstétrico, la nueva Sala de Hospitalización de Ortopedia y la Farmacia Principal para pacientes hospitalizados, estos espacios hacen parte del fortalecimiento de infraestructura para mejorar la atención liderada por la Gobernación del Valle del Cauca.

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Lo ideal es ofrecer un mejor servicio a los pacientes y dignificar al personal médico, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro. “Van a tener unas camas mucho más dignas y su talento humano también va a tener unas estaciones de enfermería renovadas. Ya le habíamos hecho un mejoramiento a la sala de partos y a la sala de cirugía. También se realizó la obra de la sala de recuperación y de hospitalización de traumatología y ortopedia que estaba bastante deteriorada”, reafirmo la gobernadora.

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La Sala de Alto Riesgo Obstétrico ahora cuenta con habitaciones individuales, baños privados adaptados, aire acondicionado, nuevas redes de soporte clínico y un área especializada para la atención en derechos sexuales y reproductivos.

La Sala de Hospitalización de Ortopedia, ahora dispone de 19 camas distribuidas en 13 habitaciones mejorando la atención postquirúrgica.

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“También la farmacia se amplió, hay más control, lo más importante es que ya no se pierden los medicamentos, hay un manejo responsable del operador y al mismo tiempo todo el equipo que apoya la operación de medicamentos se responde sustancialmente por garantizar medicamento a los pacientes o dispositivo médico en el tiempo que es y para el tratamiento que se requiere”, expresó Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle.

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De otro lado, el HUV presenta una sobreocupación de un 120% en el servicio de obstetricia debido al incremento de pacientes por el cierre de dicha especialidad en otros centros asistenciales en Cali y en la región.