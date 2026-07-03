Jueves violento en Cali: seis homicidios fueron reportados en diferentes comunas

Un total de seis homicidios fueron reportados durante el jueves en diferentes comunas de Cali, en una jornada marcada por hechos de violencia ocurridos desde la madrugada y hasta la noche, según el reporte preliminar de las autoridades.

El primer caso se registró hacia las 5:30 de la mañana en el barrio Altos de Los Chorros, comuna 18, donde una persona en condición de calle, aún sin identificar, fue asesinada con arma cortopunzante. De acuerdo con la información oficial, el presunto agresor ya fue identificado y el crimen estaría relacionado con una riña por actividades de microtráfico.

Horas más tarde, a la 1:58 de la tarde, un hombre de 41 años fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba al interior de un vehículo particular en un taller del barrio El Porvenir, comuna 4. Según el reporte policial, la víctima registraba anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes en 2007.

Minutos después, en el barrio Las Orquídeas, comuna 14, un hombre de 20 años fue asesinado dentro de una vivienda y otro joven, de 19 años, resultó herido. Según las primeras indagaciones, ambos habrían llegado hace cuatro meses desde Buenaventura.

Sobre las 6:22 de la tarde, un hombre de 22 años fue baleado en el barrio El Calvario, comuna 3. La víctima fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades señalaron que había recuperado la libertad en diciembre y registraba antecedentes por homicidio y hurto en 2023.

A las 7:12 de la noche, una llamada a la línea 123 alertó sobre disparos en el barrio Primitivo Crespo, comuna 8. En el lugar, las autoridades encontraron a un hombre de 36 años herido dentro de un vehículo. Aunque fue llevado a un centro asistencial, murió minutos después.

El último homicidio ocurrió hacia las 9:15 de la noche en el barrio Los Pinos, comuna 7. Dos mujeres que se encontraban frente a una vivienda fueron atacadas a tiros por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Ambas fueron trasladadas a un centro médico, donde una de ellas falleció.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias de cada uno de los homicidios y dar con el paradero de los responsables.