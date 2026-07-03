Comenzó en Cali el Campeonato Nacional de Pista Élite con protagonismo del Valle

Con una intensa jornada de competencias comenzó en el Velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali el Campeonato Nacional de Pista Élite 2026, certamen organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo que se disputará hasta el próximo 5 de julio y reunirá a los principales exponentes del ciclismo de pista del país.

Durante el primer día se disputaron las pruebas de persecución por equipos, velocidad por equipos y scratch, en las ramas masculina y femenina. Antioquia fue la delegación más destacada de la jornada al conquistar cuatro títulos nacionales, mientras que el Valle del Cauca inició el campeonato con una destacada actuación que lo ubica en el segundo lugar del medallero.

Uno de los atractivos del certamen ha sido la presencia de Mariana Pajón, bicampeona olímpica de BMX, quien integra la delegación de Antioquia y compite en las pruebas de pista. La antioqueña hizo parte del equipo que se consagró campeón nacional en la velocidad por equipos femenina, una de las finales más esperadas de la primera jornada.

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El principal resultado para el Valle llegó en el scratch masculino, donde Jhohan Stiven Marín se proclamó campeón nacional tras imponerse en el embalaje final de la prueba de 10 kilómetros, entregándole al departamento su primera medalla de oro en el campeonato.

La delegación vallecaucana también obtuvo tres medallas de plata. Dos de ellas fueron en las pruebas de persecución por equipos, tanto en la rama femenina como masculina, mientras que la tercera llegó en la velocidad por equipos masculina gracias al equipo conformado por Juan Diego Arboleda, Nicolás Medina y Kevin Santiago Quintero, que protagonizó una reñida final frente al Atlántico. Además, Valle sumó una medalla de bronce en la velocidad por equipos femenina.

Al término de la primera jornada, Antioquia lidera el medallero con cuatro oros, una plata y un bronce, seguido por el Valle del Cauca con una medalla de oro, tres de plata y una de bronce.

El Campeonato Nacional de Pista Élite continuará este viernes con nuevas pruebas de velocidad individual, persecución individual, ómnium, kilómetro y carrera por puntos, competencias que seguirán definiendo a los campeones nacionales en el escenario caleño.