Anuncian cierres viales por obras del nuevo intercambiador de La Piragua

Hasta el miércoles 22 de julio, el acceso a la Terminal de Transporte de Santa Marta en sentido este a oeste estará cerrado al transporte vehicular por los trabajos de construcción de las bases del Intercambiado de la Piragua que se construye en ese lugar.

Como ruta alterna la Gobernación del Magdalena ha establecido la calzada central de la Troncal del Caribe que pasa directamente hacia Ciénaga, sin necesidad de entrar a dicha terminal o centro de Santa Marta.

Esta restricción vial es parte de la construcción del Intercambiador de la Glorieta de La Piragua, con el cual se busca mejorar la movilidad por esa zona del distrito de Santa Marta en sentido hacia Riohacha y Barranquilla.

La intervención plantea una solución estructural que optimiza la conexión entre corredores estratégicos como la Troncal del Caribe, la Avenida del Libertador y la Vía Alterna al Puerto.

“La medida estará vigente entre el 3 y el 22 de julio de 2026, periodo durante el cual avanzarán los trabajos contemplados en este proyecto de infraestructura que se ejecuta en uno de los principales corredores de acceso a Santa Marta”, dice el anuncio realizado por la Gobernación del Magdalena.

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Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus recorridos con anticipación, atender la señalización instalada en el sector y conducir con precaución para evitar congestiones y garantizar la seguridad durante el desarrollo de las obras.

La construcción del Intercambiador Vial de La Piragua, demanda una inversión por el orden de los $68.360 millones que materializa la planificación.

Además de mejorar los tiempos de desplazamiento, el intercambiador permitirá organizar los flujos vehiculares, eliminar cruces peligrosos y reducir el riesgo de siniestros viales, una problemática que sigue en aumento en la ciudad.