El evento de árboles urbanos más importante del mundo llega a Medellín

Medellín

Medellín fue elegida como sede de la sexta Conferencia Internacional de Diversidad de Árboles Urbanos, uno de los eventos más importantes del mundo en su categoría. Del 7 al 10 de octubre, la capital antioqueña reunirá a expertos, investigadores y autoridades ambientales en el Salón Restrepo del Jardín Botánico.

El encuentro se centrará en el papel de los árboles para construir ciudades más saludables y sostenibles. Su lanzamiento forma parte de la Climate Week Medellín, una estrategia de la alcaldía para consolidar a la ciudad como un epicentro global de biodiversidad, innovación y acción climática.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, celebró la designación y afirmó que el título de “Capital del Árbol del Mundo” reconoce el esfuerzo conjunto entre el Distrito, la academia y la ciudadanía por proteger el arbolado como un elemento clave del urbanismo local.

Actualmente, Medellín cuenta con más de 650.000 árboles y conserva 4.300 hectáreas de bosque y 17 reservas naturales. Esta robusta infraestructura verde ayuda a regular la temperatura, mejorar la calidad del aire y proteger la biodiversidad urbana.

La programación del evento incluirá conferencias magistrales, paneles sobre salud pública y cambio climático, y recorridos por los espacios verdes más representativos de la ciudad. Además, la cita coincide con los 20 años del Comité Interinstitucional de Silvicultura Urbana de Medellín.

Finalmente, el evento abrió una convocatoria internacional para recibir proyectos académicos y científicos que aporten al conocimiento de los bosques urbanos. Los interesados tienen plazo hasta el 21 de julio para postular sus trabajos a través de www.urbantreediversity.org.