Las repercusiones del terremoto en Chocó alcanzaron a 40 municipios del Cauca

Ya son 3.228 familias compuestas por 11.973 personas las afectadas en este territorio por el movimiento telúrico. Crédito: Suministrada.

Cauca

En el Cauca la Oficina de Gestión del Riesgo reportó que las repercusiones del terremoto en el Chocó alcanzaron a 40 de los 42 municipios del Cauca.

Ya son 3.228 familias compuestas por 11.973 personas las afectadas en este territorio por el movimiento telúrico, incluidas la destrucción de 184 viviendas y daños diversos en 3.071 casas.

Desde los 40 municipios caucanos se reportaron afectaciones en 202 establecimientos educativos, tres clínicas, 16 centros de salud, 23 templos religiosos.

En algunas localidades se presenta averías en redes esenciales incluidos sistemas de acueductos, plazas de mercado y centros culturales.

Por el momento, los coordinadores locales de gestión del riesgo trasmiten los datos recopilados en los censos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con el objetivo de orientar las acciones de respuesta ante las emergencias.

En la región caucana están activos los puestos de mando unificados que gestionan y direccionan las ayudas estatales para la población damnificada.