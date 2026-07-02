Cayeron uno tras otro: Policía frustró el robo de cuatro vehículos y capturó a cinco ladrones

En diferentes acciones desarrolladas por uniformados de la Estación de Policía Kennedy, fueron recuperados dos vehículos y dos motocicletas que habían sido robados en distintos sectores de Bogotá.

Durante los procedimientos fueron capturadas cinco personas por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. Los resultados se obtuvieron gracias a la reacción de las patrullas, la activación del Plan Candado y la información suministrada por la ciudadanía, lo que permitió interceptar los vehículos y judicializar a los presuntos responsables.

Entre los casos más relevantes se destaca la captura de dos hombres que, al parecer, habían robado un vehículo mediante la modalidad de falso servicio por aplicación. Durante el procedimiento les fue incautada un arma de fuego tipo traumática con la que presuntamente intimidaron a la víctima.

Los capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos que se les atribuyen.

La estación de Policía Kennedy en lo corrido del año 2026 ha logrado la recuperación de 72 motocicletas y 65 automotores.