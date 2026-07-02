Alcalde de Bucaramanga sancionó el empréstito por más de medio billón de pesos

Bucaramanga, Santander

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, sancionó el proyecto de acuerdo del empréstito, que fue aprobado por el Concejo Municipal el pasado 29 de mayo.

“El proyecto ya está sancionado. Efectivamente, la semana anterior lo sancioné como alcalde de la ciudad. Lo que viene de aquí en adelante son cerca de tres o cuatro trámites internos: un tema ante los bancos y la apropiación al presupuesto local. Es decir, se trata de ingresar al presupuesto local los recursos que se van a prestar para este año”, aseguró el mandatario.

Ahora, la Administración Municipal iniciará el proceso para seleccionar la entidad financiera que ofrezca la tasa de interés más favorable para el empréstito de $538.000 millones. El desembolso de los recursos se hará de manera progresiva, conforme avance la ejecución de cada una de las obras financiadas con el crédito.

“Tendremos que surtir otros trámites importantes para poder empezar con dos proyectos clave. Uno es el cambio de la red semafórica, cuya ejecución esperamos iniciar en noviembre. El otro es la troncal norte-sur, que incluye el intercambiador de la carrera novena con calle 45, la ampliación de la vía 2W Mutis y la conexión hacia el mercado campesino. Estamos adelantando todos los trámites pertinentes para que entre agosto y septiembre podamos lanzar el proceso competitivo y, en noviembre, comenzar con las primeras acciones importantes”, explicó Portilla.

La modernización de la red semafórica tendrá un plazo de ejecución de aproximadamente 12 meses. Según la Alcaldía, la intervención comenzaría en noviembre y finalizaría en diciembre del próximo año, cuando Bucaramanga contará con 1.531 nuevos semáforos.

“Esperamos que su implementación comience en noviembre, a través de nuestra Unidad de Cumplimiento, y se extienda hasta diciembre del próximo año. Con este proyecto entregaremos a Bucaramanga cerca de 1.531 nuevos semáforos en 182 intersecciones, cada una equipada con sistemas de fotodetección y cámaras para detectar infracciones de tránsito y verificar que los vehículos circulen con la documentación en regla, como parte de la transformación de la movilidad en la ciudad”, reiteró el alcalde.