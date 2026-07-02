Atentos: Girón ofrece descuento de hasta el 95% en intereses y sanciones para deudores de impuestos

Los contribuyentes de Girón en Santander que tengan deudas por impuestos de vigencias anteriores podrán acceder a descuentos de hasta el 95% en intereses y sanciones, gracias a un alivio tributario aprobado por el Concejo Municipal.

La medida quedó establecida mediante el Acuerdo 072 de 2026 y, según informó la Alcaldía, el beneficio estará vigente hasta las 5:00 de la tarde del 31 de agosto con un descuento del 95%. Posteriormente, entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 2026, el descuento será del 50%.

El alivio aplica para el impuesto predial correspondiente al año gravable 2025 y vigencias anteriores. En el caso del impuesto de Industria y Comercio, cobija la declaración anual de la vigencia 2024 y las anteriores. Además, para la retención en la fuente y la autorretención, el beneficio incluye el periodo de mayo de 2026 y los periodos de años anteriores.

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De acuerdo con la administración municipal, la iniciativa busca facilitar que los contribuyentes normalicen su situación tributaria y, al mismo tiempo, fortalecer los ingresos del municipio para financiar programas y obras de desarrollo.

Los ciudadanos interesados podrán realizar el pago en la Oficina de Movilidad y Servicio, ubicada en el primer piso del Centro Comercial Parque del Río, en las entidades bancarias autorizadas o a través de la página web oficial del municipio, en la sección “Impuestos en línea”, donde el trámite puede hacerse mediante PSE.