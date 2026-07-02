“Es una victoria de la comunidad”: celebran fallo sobre el Parque Mejoras Públicas en Bucaramanga

La Junta de Acción Comunal del barrio Mejoras Públicas celebró la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que ordena recuperar el Bosque Parque de Mejoras Públicas de Bucaramanga como espacio público y pidió que el municipio avance en las acciones necesarias para devolver este lugar al disfrute de toda la ciudadanía.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Mejoras Públicas, Erick Fernández Sáenz, aseguró en Caracol Radio que la decisión judicial representa el resultado de un proceso que comenzó hace más de 15 años con una acción popular.

“De parte de nuestra comunidad estamos muy felices precisamente por este segundo fallo. Ya en primera instancia se había fallado a favor y ahora la decisión queda en firme para la devolución de este bosque Parque Mejoras Públicas”, manifestó.

Fernández explicó que, a juicio de la comunidad, “la sentencia ratifica que el predio fue donado originalmente al municipio de Bucaramanga y que, por esa razón, debe permanecer como un espacio público administrado por la administración municipal”.

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El líder comunal también se refirió al anuncio de la Sociedad de Mejoras Públicas de estudiar nuevas acciones judiciales frente al fallo. Al respecto, sostuvo que, en su concepto, deben adelantarse las acciones legales correspondientes para revisar actuaciones pasadas relacionadas con terrenos que, según afirma, hacían parte del parque.

Durante la entrevista, Erick Fernández aseguró que parte del área original del parque fue intervenida con desarrollos urbanísticos en años anteriores. Sin embargo, esas afirmaciones corresponden a la posición de la comunidad y no hacen parte de las conclusiones expresas de la sentencia.

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Según explicó, la principal expectativa de los habitantes es que la Alcaldía de Bucaramanga asuma el control del predio y adelante un proceso de recuperación ambiental.

“Que la Alcaldía de Bucaramanga tome el control para que, en un plan de desarrollo, ya sea de este alcalde o del próximo, se piense en recuperar toda esta zona verde, este bosque, para el disfrute no solamente del barrio Mejoras Públicas, sino de todos los bumangueses”, afirmó.

Miembros de la Junta de Acción Comunal sostendrán una reunión en la tarde de este 2 de julio, con la Secretaría Jurídica del municipio para analizar el alcance del fallo y definir los pasos a seguir. Además, recordó que la sentencia fija un plazo de seis meses para el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal.

“Tenemos que recuperar este corazón ambiental de nuestra ciudad”, concluyó el presidente de la Junta de Acción Comunal de Mejoras Públicas, Erick Fernánez Saenz.