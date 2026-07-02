‘Respuesta a la Demanda’ busca impulso para fortalecer el sistema eléctrico colombiano

Es una tecnología limpia que transforma la luz del sol en electricidad mediante el efecto fotoeléctrico | Foto: GettyImages. / Wang Wei

En el marco del Primer Encuentro de Respuesta a la Demanda en Colombia, organizado por Klik Energy y GreenYellow, expertos de diversos sectores analizaron los mecanismos que serán clave para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, optimizar los costos de operación y preparar al país para un escenario de creciente presión sobre la demanda de energía.

La discusión partió de un diagnóstico sobre los desafíos que enfrenta el sistema eléctrico colombiano. Según Sebastián Lozada, CBO de Klik, el país registra un aumento del consumo y una alta dependencia de la generación hidráulica, que representa el 62 % de la capacidad instalada, o unos 13.211 MW de los 21.392 MW que se generan a nivel nacional.

A este panorama se suma una mayor probabilidad de periodos de baja generación asociados al entrante fenómeno de El Niño, que incrementan la necesidad de contar con mecanismos que aporten flexibilidad al sistema.

En ese contexto, Esteban Quintana, CEO de dicha compañía, especializada en gestión y comercialización de energía, aseguró que el de ‘Respuesta a la Demanda’ se perfila como un mecanismo capaz de aumentar la resiliencia del sistema, al permitir que los grandes consumidores reduzcan o desplacen voluntariamente parte de su consumo en momentos críticos.

Si esas ofertas por parte de los privados son aceptadas y las reducciones comprometidas son verificadas, los primeros reciben una remuneración económica por el servicio prestado al sistema.

En paralelo, anunció la apertura del proceso para que las empresas interesadas en dicha ruta registren sus puntos de medición y preparen su participación, mientras se culminan los ajustes regulatorios y operativos necesarios para su implementación.

Quintana aclaró que el mecanismo no busca que las empresas dejen de consumir energía ni que detengan su operación, sino convertirlas en actores activos del sistema eléctrico, capaces de aportar flexibilidad cuando la red lo requiera.

Para ello, las empresas deberán comprometer previamente una determinada capacidad de reducción o desplazamiento de su consumo. Si cumplen con ese compromiso dentro de un margen de tolerancia del ±5 %, recibirán la remuneración acordada. Además, el mecanismo contempla un período inicial de seis meses de aprendizaje, durante el cual no se aplicarán sanciones por incumplimientos, con el propósito de facilitar la adaptación de los participantes.

Mucha demanda y poco margen de maniobra

La demanda energética en Colombia viene creciendo más rápido que la capacidad de dar respuesta, dejando al país expuesto a riesgos de confiabilidad. | Foto: GettyImages / zpagistock Ampliar La demanda energética en Colombia viene creciendo más rápido que la capacidad de dar respuesta, dejando al país expuesto a riesgos de confiabilidad. | Foto: GettyImages / zpagistock Cerrar

Durante el encuentro, Juan Carlos Bedoya, jefe de Asuntos Regulatorios y Empresariales del MinMinas advirtió que el aumento del consumo eléctrico está reduciendo la capacidad de respuesta del sistema, especialmente en periodos de altas temperaturas y menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica.

Según explicó, durante el pasado fenómeno de El Niño la demanda diaria rondó los 242 gigavatios hora (GWh); en contraste, actualmente el país ya registra jornadas cercanas a los 261 GWh. Además, en regiones como el Caribe, el centro y el oriente colombiano, y en departamentos como Antioquia, se han observado incrementos superiores al 10 %, impulsados principalmente por el mayor uso de sistemas de climatización.

“La única variable de control que existe en esta ecuación se llama demanda”, señaló el funcionario, al explicar que gestionar el consumo será cada vez más importante para mejorar la estabilidad de la red.

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Regulación permanente para fortalecer el abastecimiento

El embalse de El Peñol (Guatapé) representa la mayor reserva energética de Colombia, con una capacidad de almacenamiento útil superior a los 4,140 GWh, lo que lo convierte en el principal respaldo hídrico del país durante las temporadas críticas. | Foto: GettyImages / Sura Ark Ampliar El embalse de El Peñol (Guatapé) representa la mayor reserva energética de Colombia, con una capacidad de almacenamiento útil superior a los 4,140 GWh, lo que lo convierte en el principal respaldo hídrico del país durante las temporadas críticas. | Foto: GettyImages / Sura Ark Cerrar

Uno de los principales anuncios del encuentro fue la entrada en vigor de la Resolución CREG 101 114 de 2026, que convierte le da a la ‘Respuesta a la Demanda’ un estatus de mecanismo permanente dentro del mercado eléctrico colombiano para fortalecer la seguridad del abastecimiento, especialmente durante eventos de baja hidrología.

De acuerdo con lo explicado durante el encuentro, el valor de la remuneración que reciben quienes se acogen y cumplen con lo estipulado por la CREG depende del beneficio económico que esa reducción genere para el mercado mayorista de energía, al evitar el despacho de recursos más costosos, principalmente plantas térmicas.

“Esperamos que el mismo mercado lleve a que las industrias participen de estos esquemas porque los precios de bolsa van a empezar a subir”, afirmó Bedoya.

Además de disminuir la presión sobre la red durante las horas de mayor demanda, el mecanismo busca conservar las reservas de agua de los embalses, reducir el uso de generación térmica y garantizar el abastecimiento.

Tecnología para consumir mejor

Panelistas del 1er conversatorio de Respuesta a la Demanda en Colombia. | Foto: Klik. Ampliar Panelistas del 1er conversatorio de Respuesta a la Demanda en Colombia. | Foto: Klik. Cerrar

Los expertos coincidieron en que la respuesta a la demanda no depende únicamente de que las empresas reduzcan su consumo en momentos específicos. También, en darle paso a la modernización de procesos, la incorporación de generación solar fotovoltaica y de sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), que permiten optimizar el consumo sin afectar la productividad de las empresas.

María del Pilar Yepes, directora general y comercial de GreenYellow Colombia, afirmó que el país ya cuenta con las tecnologías necesarias para impulsar la respuesta a la demanda, aunque todavía es necesario acelerar las inversiones.

Yepes agregó que la 'Respuesta a la Demanda’ representa un incentivo para la industria, ya que la remuneración obtenida puede contribuir a financiar inversiones en almacenamiento y eficiencia energética.

Como ejemplo de la implemetación de estas soluciones en el país, señaló que GreenYellow —que ofrece soluciones de eficiencia energética y generación solar para empresas— desarrolla en Colombia proyectos que suman 200 MWp de capacidad instalada y en construcción; además, ha ejecutado 73 proyectos, tiene 15 en desarrollo, ha instalado más de 328.000 paneles solares y registra ahorros energéticos cercanos a 860 GWh anuales que redundan en la no emisión de alrededor de 350.000 toneladas de CO₂ equivalente.

Otro factor clave en este tipo de estrategias es la digitalización. Para los asistentes al encuentro, esta permite coordinar de manera inteligente la demanda y optimizar el uso de la infraestructura existente frente al crecimiento del consumo y a los retrasos en la expansión de la red de transmisión.

Un cambio de enfoque

Un sistema eléctrico preparado para los nuevos desafios. | Foto: GettyImages. / Kyodo News Ampliar Un sistema eléctrico preparado para los nuevos desafios. | Foto: GettyImages. / Kyodo News Cerrar

Más allá de la regulación y de las soluciones tecnológicas presentadas durante la jornada, el principal consenso fue que la seguridad energética del país dependerá cada vez más de una combinación entre nueva generación, mayor eficiencia y una gestión más inteligente del consumo.

En ese contexto, los participantes coincidieron en que la ‘Respuesta a la Demanda’ representa un cambio de paradigma: la demanda deja de ser vista únicamente como consumo para consolidarse como un recurso capaz de aportar flexibilidad al sistema, mejorando la preparación del país frente a escenarios de mayor presión energética.

Ante la posibilidad de que los periodos de mayor riesgo asociados al fenómeno de El Niño se presenten durante los primeros meses de 2027, los organizadores hicieron un llamado al sector privado para iniciar desde ahora las inversiones necesarias. “No esperen más. Creo que es el momento de pasarse a la transición energética y lograr temas de eficiencia”, concluyó Yepes.