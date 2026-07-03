Café Cruzado: el desafío para las universidades en la era de la inteligencia artificial

Claudia Restrepo, rectora de Eafit, y Stéphanie Lavaux, vicerrectora general académica de Uniminuto en el Festival de Pensamiento | Foto: Caracol Radio

En esta edición de Café Cruzado, Claudia Restrepo, rectora de Eafit, y Stéphanie Lavaux, vicerrectora general académica de Uniminuto, conversan sobre la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico, innovar en los modelos de enseñanza y evaluación; y desarrollar habilidades para analizar, verificar y construir conocimiento con autonomía.

La conversación también aborda el papel de la educación superior frente a las tecnologías emergentes y los retos que plantea la inteligencia artificial para la formación de las nuevas generaciones.

Aquí el capítulo completo: