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03 jul 2026 Actualizado 19:50

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Café Cruzado: el desafío para las universidades en la era de la inteligencia artificial

La evolución de las tecnologías digitales transforma el acceso al conocimiento y abre nuevos desafíos para la educación superior. Hoy, las universidades enfrentan la tarea de formar profesionales capaces de distinguir entre información confiable, desinformación y contenidos generados con IA.

Claudia Restrepo, rectora de Eafit, y Stéphanie Lavaux, vicerrectora general académica de Uniminuto en el Festival de Pensamiento | Foto: Caracol Radio

Claudia Restrepo, rectora de Eafit, y Stéphanie Lavaux, vicerrectora general académica de Uniminuto en el Festival de Pensamiento | Foto: Caracol Radio

Claudia Restrepo, rectora de Eafit, y Stéphanie Lavaux, vicerrectora general académica de Uniminuto en el Festival de Pensamiento | Foto: Caracol Radio
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En esta edición de Café Cruzado, Claudia Restrepo, rectora de Eafit, y Stéphanie Lavaux, vicerrectora general académica de Uniminuto, conversan sobre la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico, innovar en los modelos de enseñanza y evaluación; y desarrollar habilidades para analizar, verificar y construir conocimiento con autonomía.

La conversación también aborda el papel de la educación superior frente a las tecnologías emergentes y los retos que plantea la inteligencia artificial para la formación de las nuevas generaciones.

Aquí el capítulo completo:

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