Granizo acabó con cultivos de café y frijol en Cepitá, Santander

Bucaramanga, Santander

En la vereda San Miguel, en el municipio de Cepitá, Santander, varias hectáreas de cultivos de café, tabaco y frijol resultaron afectados tras la fuerte granizada que se registró en las últimas horas.

“Efectivamente, se han registrado algunas afectaciones por las fuertes lluvias y granizadas, especialmente en el municipio de Cepitá, donde resultaron afectados cultivos de café, frijol y tabaco. Estas condiciones obedecen al periodo de transición climática, en el que comienzan a aumentar las temperaturas, pero también pueden presentarse fuertes lluvias en algunas zonas del departamento, como ocurrió en este municipio”, señaló Eduard Sánchez, gobernador (e) de Santander.

La oficina de gestión del riesgo de desastres de Santander, realiza la evaluación de los daños y el censo de las víctimas para disponer de apoyo institucional a los campesinos.

“La principal recomendación para las comunidades rurales es mantener una comunicación permanente con los consejos municipales de Gestión del Riesgo y con las autoridades locales. También es importante estar atentos a los pronósticos del Ideam y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro, como la defensa Civil, los bomberos y la oficina para la gestión del Riesgo. Toda la información que compartimos con los municipios busca que podamos anticiparnos a los eventos naturales que puedan presentarse”, explicó el funcionario.

Las autoridades confirmaron que los eventos corresponden al periodo de transición hacia el fenómeno del Niño, es decir, que las precipitaciones no dejarán de presentarse en algunos sectores del departamento, solo que no con la misma frecuencia.