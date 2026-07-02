Huila fortalece alianza con Agrilink y Cropper para internacionalizar la FICCA 2026
La feria fortalecerá los negocios, la innovación y la apertura de nuevos mercados para el sector agropecuario huilense.
Neiva
La Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo (FICCA) celebrará este año su sexta edición del 1 al 4 de octubre, con una apuesta por la internacionalización y el fortalecimiento de las principales cadenas productivas del Huila. La estrategia busca consolidar el evento como una plataforma de negocios que conecte a los productores con compradores e inversionistas de diferentes países.
Para alcanzar ese objetivo, la Gobernación del Huila avanza en una alianza con Agrilink y Cropper, plataformas con amplia experiencia en la organización de eventos especializados como Expo Agrofuturo. Gracias a esta articulación, la feria integrará nuevas tecnologías, experiencias territoriales, actividades académicas y una agenda orientada a la exploración de nuevos mercados internacionales.
El secretario de Agricultura y Minería del Huila, Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, destacó que la alianza permitirá fortalecer el alcance de la feria. “vamos a llegar con una gran agenda de internacionalización y de negocios, una gran plataforma que permita el desarrollo de actividades permanentes en el tiempo enfocada en la consolidación de negocios especialmente del café el cacao y el agroturismo”, afirmó.
Más allá de la realización de la FICCA 2026, la cooperación entre la Gobernación, Agrilink y Cropper contempla el desarrollo de una plataforma digital con información estratégica de las cadenas productivas priorizadas. La iniciativa busca atraer inversión nacional e internacional, abrir nuevos mercados e impulsar el crecimiento de las apuestas productivas del Huila, consolidando al departamento como una potencia agroalimentaria.
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...