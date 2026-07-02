Huila fortalece alianza con Agrilink y Cropper para internacionalizar la FICCA 2026

Neiva

La Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo (FICCA) celebrará este año su sexta edición del 1 al 4 de octubre, con una apuesta por la internacionalización y el fortalecimiento de las principales cadenas productivas del Huila. La estrategia busca consolidar el evento como una plataforma de negocios que conecte a los productores con compradores e inversionistas de diferentes países.

Para alcanzar ese objetivo, la Gobernación del Huila avanza en una alianza con Agrilink y Cropper, plataformas con amplia experiencia en la organización de eventos especializados como Expo Agrofuturo. Gracias a esta articulación, la feria integrará nuevas tecnologías, experiencias territoriales, actividades académicas y una agenda orientada a la exploración de nuevos mercados internacionales.

El secretario de Agricultura y Minería del Huila, Óscar Eduardo Trujillo Cuenca, destacó que la alianza permitirá fortalecer el alcance de la feria. “vamos a llegar con una gran agenda de internacionalización y de negocios, una gran plataforma que permita el desarrollo de actividades permanentes en el tiempo enfocada en la consolidación de negocios especialmente del café el cacao y el agroturismo”, afirmó.

Más allá de la realización de la FICCA 2026, la cooperación entre la Gobernación, Agrilink y Cropper contempla el desarrollo de una plataforma digital con información estratégica de las cadenas productivas priorizadas. La iniciativa busca atraer inversión nacional e internacional, abrir nuevos mercados e impulsar el crecimiento de las apuestas productivas del Huila, consolidando al departamento como una potencia agroalimentaria.