MinAgricultura consolida “nueva generación” de contratos para la parafiscalidad del agro

El Ministerio de Agricultura marcó un hito en la gestión de los recursos del sector al suscribir tres nuevos contratos de administración para los Fondos Nacionales de Fomento Hortifrutícola, del Tabaco y de la Papa.

La ministra, Martha Carvajalino dijo que estos acuerdos forman parte de una “nueva generación” de contratos de parafiscalidad que buscan transformar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los fondos públicos agropecuarios.

Explicó que entre las principales innovaciones se incluyen la implementación de sistemas de recaudo con trazabilidad, la creación de portales web exclusivos para el acceso público a la información y la publicación obligatoria del Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP. Además, se exige una separación contable rigurosa de los recursos parafiscales y la adopción de manuales de procedimiento auditados con concepto previo del Ministerio.

La ministra de Agricultura destacó que estos contratos son “más robustos” y están diseñados para garantizar una mayor representatividad, integrando formalmente a la agricultura campesina, familiar y comunitaria.

Según la funcionaria, el nuevo esquema permite un control más riguroso a la evasión de la cuota de fomento, asegurando que los recursos beneficien a todos los productores, estén o no afiliados a gremios específicos.

El proceso de modernización institucional continuará en el corto plazo:

Café: Se espera próximamente la firma del contrato para la administración del Fondo de Estabilización de Precios del Café.

Arroz y Cacao: Los contratos actuales del Fondo Nacional del Arroz y del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao vencerán en el segundo semestre de 2026.

El Gobierno Nacional proyecta que los nuevos procesos para estos sectores sigan la misma ruta de transparencia y planificación frente a retos como la crisis climática. Con esta estructura, el Ministerio busca consolidar una arquitectura institucional que favorezca la justicia social y la democracia en el campo colombiano