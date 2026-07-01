Revaluación del peso pone en riesgo millones de empleos en sector agroindustrial

Los principales gremios del sector agroexportador emitieron una alerta urgente sobre la situación económica que enfrentan debido a la acelerada apreciación del peso colombiano.

Sectores clave como el café, las flores, el banano, el aceite de palma, el azúcar y el aguacate advierten que esta tendencia está comprometiendo seriamente la competitividad del país y la estabilidad laboral en el campo.

Advierten que, en el último año, la tasa de cambio ha registrado una caída del 23%, posicionándose como una de las variaciones más drásticas entre las economías emergentes.

“Esta situación crea un desbalance financiero crítico para los exportadores: mientras que sus ingresos se perciben en dólares, sus costos operativos —incluyendo salarios, transporte, energía, insumos e impuestos— deben cubrirse en pesos. Como resultado, cada dólar exportado se traduce hoy en menos moneda local, sin que la estructura de gastos de las empresas se haya reducido en la misma proporción”, señalan en un comunicado.

Explican que la magnitud del riesgo es considerable, ya que estos sectores representan ingresos por USD 10.258 millones en divisas y sostienen aproximadamente 2,5 millones de empleos formales (directos e indirectos) en las zonas rurales del país.

Ante este escenario, los gremios han hecho un llamado directo al nuevo Gobierno Nacional para que la competitividad exportadora sea una prioridad en la agenda económica. Proponen la implementación de herramientas que han funcionado en otros países, tales como coberturas cambiarias, líneas de financiamiento especializadas y mecanismos de apoyo directo al exportador.

Los representantes del sector enfatizan que la intervención del Estado es inmediata y necesaria para preservar el equilibrio macroeconómico. Aseguran que mantener la estabilidad cambiaria es una condición indispensable para que Colombia siga produciendo y compitiendo con éxito en el mercado global, protegiendo así el sustento de millones de familias rurales