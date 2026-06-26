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26 jun 2026 Actualizado 03:13

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¿Dónde ver el Mundial en Bogotá? Habrá pantallas gigantes y música en vivo

En Bogotá existe un espacio para quienes prefieren compartir los partidos fuera de casa y disfrutar del ambiente futbolero en compañía de otros hinchas. Le contamos los detalles.

Selección Colombia vs. Congo - Getty Images

Selección Colombia vs. Congo - Getty Images / Ryan Pierse - FIFA

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En medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, en la ciudad de Bogotá habrá un espacio para quienes quieran ver los partidos en compañía de otros aficionados.

Se trata de Tribuna Club, un evento que se llevará a cabo entre el 27 de junio y el 19 de julio en el parqueadero norte del estadio El Campín. En este sitio se transmitirán varios partidos del campeonato en pantallas gigantes y se ofrecerán actividades complementarias para el público.

En este espacio, que tendrá más de 255 metros cuadrados con pantallas gigantes, se proyectarán 23 partidos. Uno de los encuentros que podrán ver los aficionados será está el esperado duelo entre Colombia y Portugal el 27 de junio, además de la final del campeonato el 19 de julio.

Además de las transmisiones, también habrá una programación que incluye música en vivo con más de diez artistas, zonas gastronómicas, experiencias interactivas y otras actividades mundialistas.

También habrá Fan Days, que son espacios en los que habrá concursos y sorteos de entradas para conciertos de artistas como Caifanes, Rosalía, Maroon 5, Carlos Vives, Paulo Londra, Umbe y el Festival Cordillera.

Los organizadores han asegurado que el recinto está diseñado para recibir a más de 53.000 personas durante los 10 días en los que operará, con un promedio superior a 4.500 asistentes por jornada de partido.

La boletería estará disponible a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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