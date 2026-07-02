Nuevo ciclo de la Escuela de Formación Artística y Cultural en Bogotá: Conozca cómo aplicar

La Alcaldía Mayor de Bogotá dio a conocer por medio de su portal web oficial la apertura de las inscripciones para el segundo ciclo de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Santa Fe en el centro de la capital.

De acuerdo a la entidad, esta convocatoria es totalmente gratuita para que todos los niños, niñas, jóvenes, personas adultas, personas mayores y la comunidad en general tengan la posibilidad de adquirir conocimientos en la creación artística.

“Una estrategia que busca acercar el arte y la cultura a la comunidad mediante procesos de formación gratuitos que fortalecen las capacidades creativas, expresivas y comunitarias”, señaló la entidad.

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¿Qué ofrecerá el segundo ciclo de la Escuela de Formación Artística y Cultural en Bogotá?

De acuerdo a la información oficial, la Escuela de Formación Artística y Cultural Santa Fe ofrecerá alrededor de 20 procesos de formación para diferentes disciplinas artísticas. Las mismas que aquí le dejaremos en un listado:

música

Teatro

danza

Artes plásticas

Ilustración

Escritura creativa

Producción audiovisual

Arte urbano

circo

tejido

Cartografía social

Producción digital

Exploración vocal

“Y otras experiencias que permiten desarrollar habilidades artísticas mientras fortalecen los vínculos con la comunidad”, menciona el comunicado oficial.

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¿Qué duración tendrá cada proceso de segundo ciclo de la Escuela de Formación Artística y Cultural en Bogotá?

Según explica la página web, cada uno de los procesos de formación tendrá una duración total de ocho sesiones, que, como lo han aclarado en varias ocasiones, son netamente gratuitas, las mismas que tienen la finalidad de “fomentar la creatividad, la participación, el bienestar y la construcción de una identidad cultural compartida”.

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¿Cómo inscribirse al segundo ciclo de la Escuela de Formación Artística y Cultural en Bogotá?

Es importante señalar que las inscripciones estarán abiertas hasta completar cada uno de los procesos de formación. Una vez se alcence el numero maximo de aplicantes, el formulario sera cerrado.

Si usted está interesado en aplicar a esta convocatoria de formación artística, lo podrá hacer ingresando al siguiente formulario compartido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

“Con esta iniciativa, la Alcaldía Local de Santa Fe reafirma su compromiso con el acceso a la cultura como una herramienta para fortalecer la convivencia, reconocer la diversidad de expresiones artísticas y generar espacios donde la ciudadanía pueda aprender, crear y compartir”, resaltó la entidad.

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