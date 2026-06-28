Así es Ghana, rival de Colombia en 16vos del Mundial 2026: su estrella juega en el Manchester City

Colombia terminó como líder del Grupo K del Mundial y con ello se enfrentará contra Ghana, que acabó como tercera del Grupo L. El conjunto africano se impuso ante Panamá en la primera fecha por la mínima diferencia, pero en gran parte su clasificación la logró con el empate sin goles ante Inglaterra, en un resultado no muy esperado por muchos.

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Este será el segundo partido de Colombia ante un rival africano en este Mundial, luego de haberse medido a Congo en la fase de grupos. Asimismo, será el sexto enfrentamiento contra un equipo de ese continente en toda la historia, que ha dejado solo una derrota: ante Camerún en octavos de Italia 1990. El resto han sido victorias contra Túnez, Costa de Marfil, Senegal y la reciente con Congo.

Ghana, el rival en 16vos de final

Las Estrellas Negras clasificaron como líderes del Grupo I en las Eliminatorias de Africa. Lograron 25 puntos de 30 posibles, en una zona compartida con Madagascar, Mali, Comoros, República Centroafricana y Chad. Jordan Ayew fue uno de los máximos anotadores de las clasificatorias con 7 y lideró las asistencias con el mismo número.

La Eliminatoria la comenzaron con el entrenador ghanés Otto Addo, quien fue el que logró la clasificación. No obstante, fue destituido por la Federación luego de acumular cuatro derrotas consecutivas en partidos amistosos contra Corea del Sur (1-0), Sudáfrica (1-0), Austria (5-1) y Alemania (2-1).

Luego tuvieron un amistoso contra México que lo dirigió de manera interina Demond Sakyi Ofei, pero posteriormente fue nombrado Carlos Queiroz, quien tuvo su primer duelo contra Gales, el cual acabó 1-1.

Con el portugués, Colombia se vuelve a encontrar luego de que este haya dirigido al equipo nacional entre febrero de 2019 y diciembre de 2020. Dirigió un total de 18 encuentros con la Tricolor, de los cuales fueron 9 victorias, 4 empates y 5 derrotas, entre esas el recordado 6-1 en Ecuador que le terminó costando la cabeza, además de las polémicas que surgieron posteriormente de un supuesto cajón de los jugadores.

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Semenyo, la gran figura de Ghana

Entre los jugadores de Ghana, resalta el futbolista del Manchester City, Antoine Semenyo, quien nació en Londres, Inglaterra, pero tiene padres ghaneses. Formado en el Bristol de Inglaterra, llegó al Bournemouth en 2023 y ahí se dio a conocer en la Premier League. En enero del presente año fue transferido por 72 millones de euros al Manchester City.

En el conjunto Cityzen ha disputado 27 partidos, ha marcado 11 goles y ha dado 3 asistencias. Por lejos, es el jugador más valioso de Ghana con un precio de 85 millones de euros y lo será del duelo ante Colombia, siendo Luis Díaz el que tiene más valor en el conjunto Tricolor, con 70 millones de euros.

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Además de Semenyo, hay otros jugadores que destacan en el equipo, como Iñaki Williams, delantero del Athletic de Bilbao, Thomas Partey (Villarreal) o Abdul Fatawu del Leicester. Justamente Fatawu es el segundo jugador más valioso de Ghana, con 21 millones de euros de cotización, seguido por Kamadeen Sulemana del Atalanta (16.5 millones), Brandon Thomas-Asante (16.5 millones) y Cristopher Baa (12.7 millones).