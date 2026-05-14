Abogado Iván Cancino denunció ante la Fiscalía que está siendo interceptado ilegalmente

El abogado Iván Cancino denunció ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios colegios de abogados de América y Europa la presunta interceptación ilegal de sus comunicaciones.

En el documento adjuntó informes de investigadores expertos que, según aseguró, confirmarían las presuntas “chuzadas”.