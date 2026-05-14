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14 may 2026 Actualizado 22:08

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Justicia

Abogado Iván Cancino denunció ante la Fiscalía que está siendo interceptado ilegalmente

También denunció la situación ante la CIDH, colegios de abogados de Europa y la Defensoría del Pueblo.

Iván Cancino

Iván Cancino(Caracol Radio)

Iván Cancino

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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El abogado Iván Cancino denunció ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios colegios de abogados de América y Europa la presunta interceptación ilegal de sus comunicaciones.

En el documento adjuntó informes de investigadores expertos que, según aseguró, confirmarían las presuntas “chuzadas”.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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