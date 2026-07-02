Este jueves arrancan las obras de la conexión vial del Diamante 2 en Bucaramanga

Este jueves 2 de julio comenzarán las obras de la conexión vial del Diamante 2, un proyecto con el que la Alcaldía de Bucaramanga busca mejorar la movilidad hacia el sur del área metropolitana. Según la administración, la idea es entregar esta obra el 30 de septiembre de este año.

Actualmente, los conductores que salen desde sectores como Cabecera y Sotomayor con destino a Floridablanca o Piedecuesta deben atravesar las calles del barrio Diamante 2 para llegar a la autopista, una situación que, además de generar congestión vehicular, afecta la movilidad y la tranquilidad de quienes viven en ese sector.

“Muchos ciudadanos estaban esperando esta obra desde hace años, porque quienes iban hacia Floridablanca tenían que ingresar obligatoriamente al barrio Diamante 2. Con esta conexión podrán salir directamente a la autopista”, explicó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla.

La intervención tendrá una inversión superior a 2.700 millones de pesos y la administración municipal proyecta entregarla el 30 de septiembre de este año.

Según el Portilla, esta nueva conexión también ayudará a disminuir los trancones que diariamente se presentan en sectores como Torres de Alejandría y El Cacique, utilizados por miles de conductores que se movilizan hacia el sur del área metropolitana.

“Vamos a evitar los trancones que hoy se forman en ese sector y, al mismo tiempo, dejaremos de afectar la tranquilidad de los habitantes del barrio Diamante 2”, agregó Portilla.

Con el inicio de las obras también se espera mejorar la conexión entre Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, uno de los corredores con mayor flujo vehicular del área metropolitana.

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