Santander registra seis feminicidios menos que hace un año

Los casos de violencia basada en género muestran una reducción en Santander durante este año. De acuerdo con las cifras presentadas en el más reciente consejo de seguridad departamental, en lo corrido de 2026 se han registrado dos feminicidios, seis menos que en el mismo periodo del año anterior.

El balance también evidencia una disminución en otros delitos. Según la Policía Nacional, los delitos sexuales bajaron un 26 %, mientras que los casos de violencia intrafamiliar se redujeron un 45 %, lo que representa cerca de 230 denuncias menos frente al año pasado.

“Estos indicadores nos permiten fortalecer las acciones de prevención y el acompañamiento desde la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud en todo el departamento”, afirmó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán.

Durante la reunión de seguridad, las autoridades también revisaron las acciones para impedir el ingreso de grupos armados organizados al departamento y destacaron que la articulación entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y los organismos de inteligencia ha permitido contener esos intentos.

Además, presentaron el balance del puente festivo, durante el cual se movilizaron más de 94.000 vehículos por las vías de Santander y se registró una reducción en personas fallecidas y lesionadas por siniestros viales.