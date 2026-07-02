Este es el programa ambiental de Córdoba que atrajo a cinco países africanos. Foto: prensa Vida Manglar.

Montería

Una delegación de cinco países africanos llegó a Córdoba para conocer la experiencia de Vida Manglar, el primer programa de carbono azul del Caribe colombiano en el municipio de San Antero. Se trata de Ghana, Liberia, Sierra Leona, Guinea y Senegal que forman parte de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD),

Según lo informado, durante una semana, el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) de la Bahía de Cispatá, La Balsa y Tinajones, en el departamento de Córdoba, reunió a los participantes del Intercambio de Cooperación Técnica para la Protección de Ecosistemas Marinos, liderado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), en alianza con Conservación Internacional, como aliado estratégico del programa Vida Manglar que se implementa desde el año 2015 en esta sección del país.

“El modelo de gobernanza local implementado por esta iniciativa fue uno de los aspectos que más interés despertó entre los visitantes. Su enfoque, basado en la articulación entre las comunidades y las instituciones que participan del programa (Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, como autoridad ambiental del departamento de Córdoba; Conservación Internacional, Invemar y la Fundación Omacha), ha permitido llevar a cabo acciones de protección y acción climática que responden a las realidades del territorio”, se detalló por parte de María Claudia Díazgranados, directora sénior del Programa de Carbono Azul de Conservación Internacional.

“Muchas de las prácticas que se realizan en Vida Manglar se pueden replicar en otros países y proyectos, por ejemplo, el hecho de que las comunidades tengan voz y voto dentro de la estructura de gobernanza. Es un trabajo participativo que ha hecho que este programa tenga tanto éxito”, agregó.

Durante el desarrollo de la agenda, los delegados también participaron en una jornada de siembra de plántulas de mangle en una de las áreas restauradas por el programa, donde conocieron la técnica de siembra por montículos que es desarrollada a partir del conocimiento de las comunidades locales.

“Estos días han sido una experiencia extraordinaria. Primero, te das cuenta de que Colombia tiene un plan de protección de manglares; en Ghana no contamos con uno. También me llevo una gran lección sobre la restauración: no se trata solo de sembrar manglares, sino de garantizar primero las condiciones hidrológicas para que el ecosistema pueda regenerarse de forma natural”, expresó Samuel Appiah Ofori, director de proyectos de One Tree Planted, organización que lidera iniciativas de restauración de manglares en África.

¿Qué es el carbono azul?

El carbono azul es el carbono capturado y almacenado por ecosistemas costeros como manglares y pastos marinos , proceso que ayuda a combatir los gases que provocan el cambio climático que ha venido impactando a la humanidad.

Este es el proyecto ambiental de Córdoba que atrajo a cinco países africanos. Foto: prensa Vida Manglar. Ampliar Este es el proyecto ambiental de Córdoba que atrajo a cinco países africanos. Foto: prensa Vida Manglar. Cerrar